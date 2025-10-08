Представлен новый мобильный проект по изучению азербайджанского жестового языка

В Университете ADA состоялась презентация нового мобильного приложения для изучения азербайджанского жестового языка - JestPlus. Проект реализован Университетом и Фондом ADA при финансовой поддержке bp, её партнёров и компании Nar. Цель инициативы — продвижение принципов инклюзивности и расширение возможностей для людей с нарушениями слуха.

В мероприятии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде, президент Фонда ADA Университета Натиг Гаджиев, вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли и директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Nar Хёкума Керимова. В рамках презентации также был показан видеоролик о процессе разработки приложения.

Руководитель проекта, преподаватель факультета информационных технологий и инженерии Университета ADA Нуреддин Седили отметил, что благодаря JestPlus изучение азербайджанского жестового языка стало проще и интереснее:

«Теперь каждый сможет учить жестовый язык в любое время и в любом месте, без необходимости в преподавателе. Этот проект - не просто создание приложения, это важный шаг на пути к инклюзивному обществу».

Приложение основано на педагогических принципах и предлагает пользователям уроки, интерактивные задания и тесты для системного освоения жестового языка. В JestPlus включены 789 видеороликов, 358 жестовых слов, 27 иллюстраций и 32 анимации, которые помогают развивать реальные коммуникативные навыки.

Разработку приложения поддержали выпускники Университета ADA, а сбор данных осуществлялся в сотрудничестве с общественным объединением «Karlara Dəstək».

В ближайшее время JestPlus станет доступным для всех, кто хочет изучить азербайджанский жестовый язык.







