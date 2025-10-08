Тюркская интеграция становится геополитическим фактором: Азербайджан на передовой

Габала - древняя столица Кавказской Албании - вновь стала центром объединения тюркского мира, символом исторической преемственности и современного лидерства Азербайджана.

12-й саммит Совета глав государств Организации тюркских государств, прошедший в этом историческом городе, стал важнейшей вехой на пути консолидации тюркского мира. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан продемонстрировал своё стратегическое лидерство, превращая идею братства тюркских народов в конкретную политическую, экономическую и культурную повестку.

За последние годы Организация тюркских государств превратилась в один из наиболее динамично развивающихся интеграционных союзов Евразии, формируя мощную платформу для политического диалога, экономического взаимодействия и культурного единства. Эта структура давно вышла за рамки культурного сотрудничества и превратилась в значимый геополитический центр силы, способный влиять на региональные и международные процессы. Особую роль в становлении и укреплении Организации неизменно играет Азербайджан - страна, чья активная дипломатия, инициативность и стратегические проекты превращают тюркское единство в реальный и практический фактор международной политики.

На 12-м саммите Совета глав государств ОТГ были представлены все страны-члены организации: президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Саммит стал важным событием для всего тюркского мира, который всё активнее превращается в самостоятельный геополитический центр силы. Выступление Президента Ильхама Алиева на саммите задало тон обсуждению, обозначив стратегические приоритеты Азербайджана и всей организации - безопасность, транспортно-логистическую связанность, энергетическую интеграцию, развитие военного сотрудничества и укрепление общих ценностей тюркского единства.

Выбор Габалы в качестве места проведения саммита символичен. Этот древний город, некогда столица Кавказской Албании, отражает исторические корни азербайджанской государственности и культурного наследия. Таким образом, саммит в Габале не только подчеркнул древность и преемственность тюркской цивилизации, но и стал площадкой, где современный Азербайджан продемонстрировал своё лидерство в формировании новой евразийской архитектуры.

В своём выступлении Президент Ильхам Алиев отметил, что Организация тюркских государств давно вышла за рамки культурного сотрудничества и превращается в мощный политико-экономический блок.

Вклад Азербайджана в развитие организации - не только политический, но и финансовый: Баку перевёл на счёт Секретариата пожертвование в размере двух миллионов долларов США, подтверждая тем самым приверженность делу интеграции.

Одним из ключевых моментов саммита стало предложение Президента Ильхама Алиева провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов ОТГ. Это предложение отражает новую реальность: обеспечение безопасности и защита национальных интересов невозможны без прочного взаимодействия между братскими странами. Азербайджан и Турция уже демонстрируют пример глубокого военного сотрудничества - только за последний год они провели более двадцати пяти двусторонних и многонациональных учений. Расширение этого опыта на всю организацию укрепит коллективную безопасность и повысит самостоятельность тюркского мира на фоне растущих глобальных вызовов.

Особое место в выступлении главы Азербайджана заняли вопросы транспортной интеграции. Ильхам Алиев подчеркнул, что транспортно-коммуникационные связи имеют стратегическое значение, а Азербайджан является ключевым узлом между Европой и Азией. Средний коридор, проходящий через территорию страны, уже стал одной из важнейших альтернатив маршрутам через Россию и Иран. Объём грузоперевозок по этому направлению с 2022 года вырос почти на 90%, а сроки транзита значительно сократились. В этом контексте особое значение приобретает Зангезурский коридор, открытие которого, по словам Президента Ильхама Алиева, стало одним из главных итогов Вашингтонского саммита. Новый маршрут соединит Азербайджан с Нахчываном и далее с Турцией, укрепив связи Центральной Азии и Европы, обеспечив свободу торговли и передвижения, а также снизив зависимость региона от нестабильных транзитных направлений.

Президент также подробно остановился на вопросах энергетической безопасности. Азербайджан, экспортирующий природный газ в 14 стран, стал ключевым поставщиком энергии в Евразии. Его роль в обеспечении энергетической стабильности растёт, а политика диверсификации и развития возобновляемых источников укрепляет долгосрочные позиции страны. К 2030 году около 40% энергии в Азербайджане будет вырабатываться из солнечных, ветровых и гидроресурсов. Инициатива по созданию «зелёного энергетического коридора» Центральная Азия – Азербайджан – Турция – Европа открывает новую страницу в истории энергетического сотрудничества тюркских государств.

Экономическое измерение саммита было не менее значимым. Президент указал, что Азербайджан вложил более 20 миллиардов долларов США в экономики братских стран, причём основная часть этих инвестиций приходится на Турцию. Вместе с тем Баку создал совместные инвестиционные фонды с Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном. Эти структуры станут платформой для реализации будущих проектов, направленных на укрепление внутренней экономической интеграции тюркского мира.

Важной темой выступления Ильхама Алиева стала мирная повестка Азербайджана. Президент напомнил о парафировании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Белом доме, отметив, что этот шаг превращает Южный Кавказ в пространство мира и стабильности. Вслед за этим решением ОБСЕ было принято заявление о ликвидации Минской группы - структуры, потерявшей смысл после восстановления территориальной целостности Азербайджана. Президент Азербайджана подчеркнул, что эти события подтвердили приверженность Баку политике мира, но также напомнил, что азербайджанский народ никогда не забудет оккупацию и принесённые ею жертвы. Победа в 44-дневной Отечественной войне и антитеррористическая операция 2023 года окончательно восстановили справедливость, вернув Азербайджану контроль над его исконными землями.

Президент уделил особое внимание вопросам культурного единства и исторической преемственности. Он предложил в 2026 году торжественно отметить 100-летие Первого Тюркологического съезда, состоявшегося в Баку в 1926 году, подчеркнув, что общность языка, истории и духовных ценностей объединяет тюркские народы в единую семью. Этот шаг имеет не только символическое, но и политическое значение - укрепляя культурные связи, тюркский мир получает прочный идейный фундамент для дальнейшей интеграции.

Особое впечатление на участников произвёл рассказ Президента о поддержке братских стран в восстановлении освобождённых территорий Азербайджана. Школы, творческие центры и мечети, построенные при участии Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Венгрии, стали ярким примером солидарности и взаимной поддержки. Это не просто гуманитарные жесты, а проявление единства, демонстрирующее, что судьба Карабаха и Восточного Зангезура воспринимается тюркским миром как общее дело.

Речь Президента Азербайджана на саммите отличалась стратегической глубиной и ясным видением будущего тюркской интеграции. Азербайджанский лидер подчеркнул, что единство тюркских стран должно основываться не только на общей истории и культуре, но и на взаимных экономических интересах и координации действий в международных структурах. Он также отметил, что Баку последовательно развивает связи между тюркскими государствами, превращая идею братства в конкретные экономические и инфраструктурные проекты.

В этом контексте примечательны слова Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил: «Турция не просто наблюдает за процессами на Южном Кавказе, но искренне стремится внести вклад в обеспечение мира и стабильности». По его словам, саммит в Габале показал, что тюркский мир движется в будущее «с уверенностью и духом братства», демонстрируя всему миру пример единства и солидарности. «Мы имеем все возможности для того, чтобы оставить в наследие нашим детям более сильный тюркский мир»,- заявил Президент Турции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении напомнил слова великого азербайджанского поэта Бахтияра Вахабзаде: «Тюрк не имеет права враждебно относиться к другому тюрку!» - подчеркнув тем самым необходимость единства и взаимопонимания внутри ОТГ. Эта цитата, произнесённая в Габале, звучала особенно символично, ведь именно Азербайджан стал пространством, где идея тюркского братства получила практическое воплощение.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил конкретные инициативы по дальнейшему углублению сотрудничества: проведение первой совместной встречи министров иностранных дел и руководителей спецслужб ОТГ в Самарканде, создание постоянного Совета экономического партнёрства, развитие «зелёных коридоров» и формирование промышленных альянсов тюркских государств. Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан выступает за дальнейшее расширение практического сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, что отражает нацеленность Ташкента на долгосрочную и системную интеграцию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, страны-наблюдателя при ОТГ, в своем выступлении выразил удовлетворение атмосферой, в которой бережно сохраняются общечеловеческие ценности, царят стабильность и взаимное доверие между тюркскими государствами, подчеркнул важность реализуемых Азербайджаном проектов в области возобновляемой энергии. «Уважаемый господин Президент, Ваши невероятные достижения, экономическое развитие, возобновляемые источники энергии и инвестиции в эту сферу – это доказательство того, что Центрально-Азиатский регион и этот регион являются «золотым резервом» Европейского Союза… В то же время я хочу заверить Президента Алиева и народ Азербайджана, что мы не просто друзья, мы – стратегические партнеры», – добавил Орбан.

Саммит в Габале стал не только значимым событием для тюркского мира, но и мощным сигналом для внешнеполитических центров - прежде всего для Европы, где всё яснее осознают роль Азербайджана как стратегического моста между Востоком и Западом. Сегодня именно Баку объединяет тюркские государства вокруг концепции многополярного мира, в котором ключевыми принципами являются суверенитет, взаимное уважение и равноправие. Азербайджан играет роль связующего звена между Центральной Азией, Кавказом и Европой, обеспечивая энергетическую безопасность, транспортную связанность и устойчивое развитие всего региона.

Особое значение в этом контексте имеет Габалинская декларация, принятая по итогам саммита. Документ стал отражением нового этапа тюркской интеграции и подтвердил стремление стран-участниц к укреплению коллективной безопасности, развитию единого экономического пространства, углублению сотрудничества в сфере транспорта, энергетики и цифровых технологий. В декларации подчёркивается, что Организация тюркских государств готова играть более активную роль в обеспечении регионального мира, поддерживать справедливость в международных делах и содействовать укреплению взаимосвязей между континентами.

Принятие Габалинской декларации стало символом единства тюркского мира и подтверждением возросшего влияния Азербайджана как страны, формирующей новую архитектуру регионального взаимодействия.

Таким образом, Габалинский саммит и принятая декларация стали важной вехой на пути формирования нового центра силы на евразийском пространстве. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева укрепил свой статус ключевого объединяющего фактора тюркского мира, показав, что именно из Баку сегодня исходит стратегическая инициатива, определяющая будущее сотрудничества тюркских государств и их место в глобальной системе международных отношений.