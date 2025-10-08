Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашению в Египте - СМИ

Переговоры между Израилем и движением ХАМАС, проходящие в Египте, продвигаются в позитивном направлении и могут завершиться соглашением в ближайшие один-два дня.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на палестинский источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным источника, обсуждение сосредоточено на освобождении оставшихся 48 заложников в обмен на около 2000 палестинских заключенных, а также частичном выводе израильских войск из сектора Газа. Вопросы, касающиеся разоружения ХАМАС и послевоенного управления Газой, планируется рассматривать на следующих этапах переговоров.

Израильский источник в беседе с телеканалом Al Arabiya сообщил, что стороны "осторожно приближаются" к соглашению по первому этапу плана, отметив, что президент США Дональд Трамп "оказывает давление" на участников переговоров, чтобы добиться результатов.

По информации Sky News Arabia, активизация Вашингтона в процессе связана с тем, что США получили "позитивные сигналы" от Катара и Египта относительно происходящих на месте событий. Источник телеканала добавил, что "есть явные признаки того, что переговоры вступили в финальную стадию".