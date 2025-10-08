В Иране заявили о рекордном экспорте нефти, несмотря на санкции

Иран, вопреки многим ограничениям, добился рекордных показателей по экспорту нефти за последний год, а добычу нефти увеличил более чем на 120 тысяч баррелей в сутки.

Об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад.

"За последний год, вопреки многим ограничениям, в ряде случаев мы установили рекорды по продаже и экспорту сырой нефти. В то же время в сфере добычи сырой нефти мы увидели рост более чем на 120 тысяч баррелей в день", - цитирует министра агентство Shana.

По словам Пакнежада, восстановленные в конце сентября международные антииранские санкции не помешают продаже нефти исламской республикой.

В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия.

Сами рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью; запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет; заморозку зарубежных активов Ирана.