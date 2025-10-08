 Пример для чиновников: Как вице-мэр Бишкека, азербайджанец Рамиз Алиев покорил Интернет - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Пример для чиновников: Как вице-мэр Бишкека, азербайджанец Рамиз Алиев покорил Интернет - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:55 - Сегодня
Пример для чиновников: Как вице-мэр Бишкека, азербайджанец Рамиз Алиев покорил Интернет - ВИДЕО

Заместитель мэра города Бишкек по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорог, азербайджанец Рамиз Алиев дал интервью автору YouTube канала «Обожаю», известному казахстанскому журналисту и блогеру Асхату Ниязову, после которого стал звездой социальных сетей.

Отметим, что вице-мэр столицы Кыргызстана сходу согласился на интервью, которое не было заранее обговорено с А.Ниязовым, и покорил пользователей соцсетей своей открытостью к ответам на любые вопросы, связанные с его профессиональной деятельностью, и позитивным настроем.

К примеру, Р.Алиев не стал скрывать, сколько зарабатывает на своей должности, отметив, что его зарплата недавно поднялась с 65 тыс. до 100 тыс. сом (с 1263 до 1944 манатов), а ездит он на Toyota Camry XV40.

После публикации интервью в социальных сетях, в адрес Рамиза Алиева поступает множество комментариев от пользователей из разных стран. Многие отмечают, что он является примером того, каким должен быть современный чиновник - профессионалом, знающим свою работу и искренне заботящимся о городе. Пользователи пишут, что таких людей должно быть больше, и выражают надежду, что опыт Р.Алиева вдохновит других государственных служащих на активные и эффективные действия.

Полную версию интервью заместителя мэра города Бишкек Рамиза Алиева можно просмотреть по ссылке, начиная с 58:38.

«Конечно, никогда не забывал и не забываю, что я азербайджанец. Горжусь тем, что я азербайджанец. Но волею судьбы я в Азербайджане был один раз в жизни, и то по работе, во времена службы в финансовой полиции», - ранее в интервью Lights Подкаст рассказал Р.Алиев, отметив, что в свое время его семья попала под переселение народов в период сталинских репрессий и так оказалась в Кыргызстане.

Поделиться:
586

Актуально

Повестка Президента

Тюркская интеграция становится геополитическим фактором: Азербайджан на ...

Общество

Задержанные в аэропорту «Жуковский» азербайджанцы могут вернуться на родину уже ...

Общество

Возобновлена электронная регистрация в первый класс

Общество

В Азербайджане раскрыта крупная сеть онлайн-азартных игр - ВИДЕО

Общество

Представлен новый мобильный проект по изучению азербайджанского жестового языка

Аудиовизуальный совет обеспокоен увеличением дискриминации в телеэфирах

Пример для чиновников: Как вице-мэр Бишкека, азербайджанец Рамиз Алиев покорил Интернет - ВИДЕО

PASHA Holding в четвертый раз запустил стипендиальную программу «Əlаçı» - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Продавщица из ЦУМа осуждена за присвоение золота на 103 тысячи манатов

Желание иметь красивые ноги обернулось ужасом: В Баку пациентке ввели вазелин вместо филлера - ВИДЕО

Погода на среду: В Баку ожидается моросящий дождь

Последние новости

Представлен новый мобильный проект по изучению азербайджанского жестового языка

Сегодня, 18:00

Состоялась рабочая встреча азербайджанских и грузинских военных специалистов в области кибербезопасности

Сегодня, 17:51

Во Франции отказались поддержать любой новый кабмин

Сегодня, 17:12

Аудиовизуальный совет обеспокоен увеличением дискриминации в телеэфирах

Сегодня, 17:09

ЕС намерен потратить на оружие и дроны €2,5 трлн до 2030 года

Сегодня, 17:00

III Игры стран СНГ: азербайджанские гимнасты завоевали 8 медалей

Сегодня, 16:57

Пример для чиновников: Как вице-мэр Бишкека, азербайджанец Рамиз Алиев покорил Интернет - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

PASHA Holding в четвертый раз запустил стипендиальную программу «Əlаçı» - ФОТО

Сегодня, 16:50

Москва грозится «жестко ответить» на передачу Евросоюзом российских активов Украине

Сегодня, 16:37

Послы ЕС согласовали план отказа от газа и нефти России с 2028 года

Сегодня, 16:30

В Иране заявили о рекордном экспорте нефти, несмотря на санкции

Сегодня, 16:20

Задержанные в аэропорту «Жуковский» азербайджанцы могут вернуться на родину уже завтра

Сегодня, 16:10

В Баку бодибилдер чудом выжил после семи остановок сердца: Ему стало плохо в спортзале - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

Семьям шехидов и лицам с инвалидностью, связанной с войной предоставлено еще 100 квартир - ФОТО

Сегодня, 15:50

Азербайджан и Испания провели политические консультации - ФОТО

Сегодня, 15:40

В Гяндже убит 16-летний школьник

Сегодня, 15:33

Госминистр Грузии совершит визит в Азербайджан

Сегодня, 15:20

Россия предложила провести многостороннее учение ВМС на Каспии

Сегодня, 15:10

Кобахидзе: США должны осудить беспорядки в республике

Сегодня, 15:05

Возобновлена электронная регистрация в первый класс

Сегодня, 15:00
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10