Пример для чиновников: Как вице-мэр Бишкека, азербайджанец Рамиз Алиев покорил Интернет - ВИДЕО

Заместитель мэра города Бишкек по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорог, азербайджанец Рамиз Алиев дал интервью автору YouTube канала «Обожаю», известному казахстанскому журналисту и блогеру Асхату Ниязову, после которого стал звездой социальных сетей.

Отметим, что вице-мэр столицы Кыргызстана сходу согласился на интервью, которое не было заранее обговорено с А.Ниязовым, и покорил пользователей соцсетей своей открытостью к ответам на любые вопросы, связанные с его профессиональной деятельностью, и позитивным настроем.

К примеру, Р.Алиев не стал скрывать, сколько зарабатывает на своей должности, отметив, что его зарплата недавно поднялась с 65 тыс. до 100 тыс. сом (с 1263 до 1944 манатов), а ездит он на Toyota Camry XV40.

После публикации интервью в социальных сетях, в адрес Рамиза Алиева поступает множество комментариев от пользователей из разных стран. Многие отмечают, что он является примером того, каким должен быть современный чиновник - профессионалом, знающим свою работу и искренне заботящимся о городе. Пользователи пишут, что таких людей должно быть больше, и выражают надежду, что опыт Р.Алиева вдохновит других государственных служащих на активные и эффективные действия.

Полную версию интервью заместителя мэра города Бишкек Рамиза Алиева можно просмотреть по ссылке, начиная с 58:38.

«Конечно, никогда не забывал и не забываю, что я азербайджанец. Горжусь тем, что я азербайджанец. Но волею судьбы я в Азербайджане был один раз в жизни, и то по работе, во времена службы в финансовой полиции», - ранее в интервью Lights Подкаст рассказал Р.Алиев, отметив, что в свое время его семья попала под переселение народов в период сталинских репрессий и так оказалась в Кыргызстане.