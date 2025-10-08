Названа причина отравления 73 человек в Имишли - ФОТО

Установлена причина массового отравления в Имишлинском районе.

Причиной отравления 73 человек в Имишлинском районе, произошедшего в сентябре, стало нарушение санитарно-гигиенических требований при хранении и приготовлении пищевых продуктов.

Об этом сообщили в Государственном агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

Как подчеркнули в агентстве, при организации массовых мероприятий, особенно в домашних условиях, крайне важно соблюдать правила безопасности при обращении с продуктами. Несоблюдение температурного режима и технологий приготовления может привести к размножению опасных бактерий и, как следствие, — к массовым отравлениям.

По результатам лабораторных анализов, проведённых сотрудниками Миль-Муганского регионального отдела AQTA, в пищевых пробах были выявлены патогены -Escherichia coli O157:H7 и Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк). Оба микроорганизма представляют серьёзную угрозу для здоровья человека.

E. coli O157:H7 - опасный штамм кишечной палочки, заражение которым может сопровождаться сильными болями в животе, диареей, рвотой, повышением температуры и общей слабостью. Золотистый стафилококк, в свою очередь, способен вызывать пищевые отравления за счёт устойчивых к термической обработке энтеротоксинов, которые он вырабатывает.

В AQTA напомнили, что температурный диапазон от +5°C до +60°C считается так называемой «опасной зоной» — именно в этих условиях бактерии размножаются наиболее активно. Чтобы избежать пищевых заболеваний, продукты следует хранить при температуре, соответствующей их категории. Например, замораживание и размораживание продуктов должно происходить в холодильнике, а не при комнатной температуре. Особенно важно соблюдать эти меры при приготовлении блюд, содержащих легко портящиеся компоненты — такие как кремовые кондитерские изделия или салаты.

По нормам, готовые блюда, предназначенные для подачи в горячем виде, не должны находиться при температуре ниже +63°C более двух часов. В то же время холодные продукты при температуре выше +8°C допустимо хранить не более четырёх часов.

Специалисты AQTA настоятельно рекомендуют соблюдать правила гигиены, а также уделять особое внимание условиям хранения пищи, особенно при организации массовых застолий в домашних условиях, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

