 Названа причина отравления 73 человек в Имишли - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Названа причина отравления 73 человек в Имишли - ФОТО

First News Media19:15 - Сегодня
Названа причина отравления 73 человек в Имишли - ФОТО

Установлена причина массового отравления в Имишлинском районе.

Причиной отравления 73 человек в Имишлинском районе, произошедшего в сентябре, стало нарушение санитарно-гигиенических требований при хранении и приготовлении пищевых продуктов.

Об этом сообщили в Государственном агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

Как подчеркнули в агентстве, при организации массовых мероприятий, особенно в домашних условиях, крайне важно соблюдать правила безопасности при обращении с продуктами. Несоблюдение температурного режима и технологий приготовления может привести к размножению опасных бактерий и, как следствие, — к массовым отравлениям.

По результатам лабораторных анализов, проведённых сотрудниками Миль-Муганского регионального отдела AQTA, в пищевых пробах были выявлены патогены -Escherichia coli O157:H7 и Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк). Оба микроорганизма представляют серьёзную угрозу для здоровья человека.

E. coli O157:H7 - опасный штамм кишечной палочки, заражение которым может сопровождаться сильными болями в животе, диареей, рвотой, повышением температуры и общей слабостью. Золотистый стафилококк, в свою очередь, способен вызывать пищевые отравления за счёт устойчивых к термической обработке энтеротоксинов, которые он вырабатывает.

В AQTA напомнили, что температурный диапазон от +5°C до +60°C считается так называемой «опасной зоной» — именно в этих условиях бактерии размножаются наиболее активно. Чтобы избежать пищевых заболеваний, продукты следует хранить при температуре, соответствующей их категории. Например, замораживание и размораживание продуктов должно происходить в холодильнике, а не при комнатной температуре. Особенно важно соблюдать эти меры при приготовлении блюд, содержащих легко портящиеся компоненты — такие как кремовые кондитерские изделия или салаты.

По нормам, готовые блюда, предназначенные для подачи в горячем виде, не должны находиться при температуре ниже +63°C более двух часов. В то же время холодные продукты при температуре выше +8°C допустимо хранить не более четырёх часов.

Специалисты AQTA настоятельно рекомендуют соблюдать правила гигиены, а также уделять особое внимание условиям хранения пищи, особенно при организации массовых застолий в домашних условиях, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

Читайте по теме:

Отравление 55 человек на свадьбе в Имишлинском районе расследует районная прокуратура - ОБНОВЛЕНО

Число отравившихся на свадьбе в Имишли достигло 74 человек

Поделиться:
568

Актуально

Повестка Президента

Тюркская интеграция становится геополитическим фактором: Азербайджан на ...

Политика

В Таджикистане состоится встреча Ильхама Алиева и Владимира Путина

Спорт

Состоялась официальная церемония закрытия III Игр стран СНГ - ВИДЕО - ФОТО - ...

Общество

Задержанные в аэропорту «Жуковский» азербайджанцы могут вернуться на родину уже ...

Общество

Убийца 16-летнего школьника в Гяндже добровольно сдался полиции - ОБНОВЛЕНО

Названа причина отравления 73 человек в Имишли - ФОТО

Итоговый медальный зачёт III Игр стран СНГ

Представлен новый мобильный проект по изучению азербайджанского жестового языка

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Яркая помада, лайки и подросток: где заканчивается сострадание и начинается шоу

Скончался Октай Ширалиев - ОБНОВЛЕНО

Арестован тиктокер «Элиш», пропагандирующий аморальное поведение

Последние новости

В Таджикистане состоится встреча Ильхама Алиева и Владимира Путина

Сегодня, 21:20

Состоялась официальная церемония закрытия III Игр стран СНГ - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:02

Убийца 16-летнего школьника в Гяндже добровольно сдался полиции - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:40

Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашению в Египте - СМИ

Сегодня, 19:55

Изменилась повестка пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Сегодня, 19:32

Названа причина отравления 73 человек в Имишли - ФОТО

Сегодня, 19:15

С представителями Всемирного банка обсуждены вопросы сотрудничества в рамках Великого возвращения

Сегодня, 18:30

Итоговый медальный зачёт III Игр стран СНГ

Сегодня, 18:15

Представлен новый мобильный проект по изучению азербайджанского жестового языка

Сегодня, 18:00

Состоялась рабочая встреча азербайджанских и грузинских военных специалистов в области кибербезопасности

Сегодня, 17:51

Во Франции отказались поддержать любой новый кабмин

Сегодня, 17:12

Аудиовизуальный совет обеспокоен увеличением дискриминации в телеэфирах

Сегодня, 17:09

ЕС намерен потратить на оружие и дроны €2,5 трлн до 2030 года

Сегодня, 17:00

III Игры стран СНГ: азербайджанские гимнасты завоевали 8 медалей

Сегодня, 16:57

Пример для чиновников: Как вице-мэр Бишкека, азербайджанец Рамиз Алиев покорил Интернет - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

PASHA Holding в четвертый раз запустил стипендиальную программу «Əlаçı» - ФОТО

Сегодня, 16:50

Москва грозится «жестко ответить» на передачу Евросоюзом российских активов Украине

Сегодня, 16:37

Послы ЕС согласовали план отказа от газа и нефти России с 2028 года

Сегодня, 16:30

В Иране заявили о рекордном экспорте нефти, несмотря на санкции

Сегодня, 16:20

Задержанные в аэропорту «Жуковский» азербайджанцы могут вернуться на родину уже завтра

Сегодня, 16:10
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10