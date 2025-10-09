 Возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего школьника в Гяндже | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего школьника в Гяндже

Феликс Вишневецкий13:42 - Сегодня
Возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего школьника в Гяндже

8 октября примерно в 12:00 в Гянджинскую городскую прокуратуру поступило сообщение о смерти Дж.Велиева (2009 г.р., имя условное).

В ходе расследования установлены обоснованные подозрения, что B.Заманoв (2007 г.р., имя условное) умышленно убил Дж.Велиева, нанеся ему ножевые ранения, сообщает 1news.az со ссылкой на Гянджинскую городскую прокуратуру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство) - B.Заманoв добровольно явился и сдался полиции и был задержан прокуратурой города в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.

Читайте по теме:

Убийца 16-летнего школьника в Гяндже добровольно сдался полиции - ОБНОВЛЕНО

Поделиться:
145

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Таджикистан - ФОТО

Общество

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

В мире

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу

Xроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции в Баку

Общество

Суд рассматривает дело о покушении на ведущих азербайджанских экспертов и журналистов

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего школьника в Гяндже

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

На трассе Баку-Губа водитель не справился с управлением и насмерть сбил пешехода - ВИДЕО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Скончалась директор столичной школы №5

Погода на среду: В Баку ожидается моросящий дождь

Скончался начальник управления AZAL

Скончался Октай Ширалиев - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство прилагает большие усилия для привлечения внимания международного сообщества к проблеме пропавших без вести лиц

Сегодня, 14:05

Суд рассматривает дело о покушении на ведущих азербайджанских экспертов и журналистов

Сегодня, 13:55

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего школьника в Гяндже

Сегодня, 13:42

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:35

МИД: Армения получила шанс построить мирный и стабильный регион

Сегодня, 13:20

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу

Сегодня, 13:10

Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции в Баку

Сегодня, 13:05

На трассе Баку-Губа водитель не справился с управлением и насмерть сбил пешехода - ВИДЕО

Сегодня, 13:00

Депутаты парламента Армении отправятся в Стамбул

Сегодня, 12:50

Yango Azerbaijan и Федерация дзюдо Азербайджана запустили социальный проект «Уступая, побеждай» - ФОТО

Сегодня, 12:45

Венгрия не поддержит семилетний бюджет ЕС

Сегодня, 12:40

Изменения через искусство: борьба с изменением климата пересекается с инклюзивностью и доступностью - ФОТО

Сегодня, 12:35

Президент Израиля считает, что Трамп достоин Нобелевской премии мира за Газу

Сегодня, 12:30

Пашинян отправится в Таджикистан из Бельгии

Сегодня, 12:20

Военное сотрудничество в ОТГ: перспективы, шаги, риски

Сегодня, 12:15

Экс-глава Хорватии: о положительном опыте Азербайджана в расследовании судеб пропавших без вести

Сегодня, 12:10

Кино на неделю: Продолжение стильной киберфантастики с Джаредом Лето и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

Эрдоган пообещал внимательно следить за выполнением договоренностей по Газе

Сегодня, 12:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Таджикистан - ФОТО

Сегодня, 11:55

В Армении конфискуют у экс-министра культуры почти $62 тыс.

Сегодня, 11:50
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10