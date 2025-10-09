Возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего школьника в Гяндже

8 октября примерно в 12:00 в Гянджинскую городскую прокуратуру поступило сообщение о смерти Дж.Велиева (2009 г.р., имя условное).

В ходе расследования установлены обоснованные подозрения, что B.Заманoв (2007 г.р., имя условное) умышленно убил Дж.Велиева, нанеся ему ножевые ранения, сообщает 1news.az со ссылкой на Гянджинскую городскую прокуратуру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство) - B.Заманoв добровольно явился и сдался полиции и был задержан прокуратурой города в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.

