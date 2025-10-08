Убийца 16-летнего школьника в Гяндже добровольно сдался полиции - ОБНОВЛЕНО
В Гяндже задержан подозреваемый в совершении убийства 16-летнего школьника Вагифа Рафибейли.
Как сообщает Report, житель Гянджи Рихат Джафаров (2007 г.р.) добровольно явился в полицейский участок и сдался.
Расследование по факту продолжается.
19:00
Убитый в Гяндже 16-летний школьник Вагиф Рафибейли был сыном полковника-лейтенанта.
Как передает Qafqazinfo, его отец - Ровшан Рафибейли - долгие годы работал в Пенитенциарной системе города.
Недавно он вышел на пенсию по возрасту.
Вагиф Рафибейли (2009 г.р.) сегодня утром получил ножевое ранение и скончался по дороге в больницу.
Преступление, по предварительным данным, совершил 18-летний Р.Джафаров. Полиция проводит оперативные мероприятия по его задержанию.
15:33
Юноша 16-ти лет убит в Гяндже.
Инцидент произошел в жилмассиве «Mahrasa bağı» вблизи детсада №15.
По предварительным данным, в результате спора, возникшего между двумя юношами, В.Рафибейли, 2009 года рождения, был зарезан. Он скончался по пути в больницу.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции и прокуратуры. Правоохранители проводят мероприятия по установлению, розыску и задержанию лица, совершившего убийство.
По факту в Гянджинской городской прокуратуре начато расследование.