В Сумгайыте арестован водитель, управлявший автобусом под воздействием наркотиков - ВИДЕО

В городе Сумгайыт зафиксирован серьёзный случай нарушения правил безопасности на общественном транспорте.

В ходе профилактических мероприятий, проведённых Отделом дорожной полиции Сумгайытского городского управления полиции, был остановлен автобус с государственным номером 50-AF-276, следовавший по маршруту №123 - за рулём находился Шахин Ибрагимов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Медицинское обследование показало, что водитель находился под воздействием наркотических веществ.

По решению суда, Ш.Ибрагимов был лишён права управления транспортными средствами сроком на 2 года и арестован на 30 суток в административном порядке.

«Сотрудники полиции продолжают контрольные мероприятия, направленные на обеспечение жизни и безопасности пассажиров общественного транспорта», - отмечают в МВД.