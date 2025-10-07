Таир Иманов впервые выступил с заявлением после утраты брата - ВИДЕО

Заслуженный артист, художественный руководитель театра КВН "Planet Parni iz Baku", брат покойного заслуженного артиста Джабира Иманова Таир Иманов выступил с видеообращением в соцсети İnstagram.

В частности, он выразил благодарность от имени семьи "Planet Parni iz Baku" и от себя лично:

"В эти трудные дни полные испытаний вы были рядом с нами, поддерживали нас и не оставили нас одних. Я благодарю каждого из вас - от простых граждан до чиновников, от наших бедных братьев и сестёр до состоятельных людей. Да хранит вас и ваши семьи Аллах.

В эти тяжёлые дни нам оказали поддержку многие государственные структуры - спасибо им. Будьте здоровы.

А также в это непростое время некоторые люди - особенно так называемые 'журналисты' и те, кто живёт за границей и называет себя блогерами - тоже высказывали свои мнения. Но об этом я расскажу в следующем видео.

А пока - ещё раз большое спасибо. Будьте здоровы. Пусть Аллах хранит наш народ, нашу нацию и нашу страну", - заявил Т. Иманов.

Читайте по теме:

Скончался Джабир Иманов

Мехрибан Алиева о смерти Джабира Иманова: «Мы всей семьей скорбим…» - ФОТО

Офелия Санани о Джабире Иманове: «Он давно перенес инфаркт, ему не следовало заниматься спортом»

«Ты ушёл слишком рано…»: Друзья и коллеги вспоминают Джабира Иманова - ФОТО - ВИДЕО

Каким мы запомним Джабира Иманова… - ВИДЕО