В одной из бакинских школ появилась QR-библиотека - ВИДЕО

В средней общеобразовательной школе №144 столицы реализована интересная инициатива - для преподавателей создана QR-библиотека.

В библиотеке собраны ресурсы разных жанров: короткие рассказы, отрывки из мотивационных книг и статей, образцы лирической музыки, а также короткометражные фильмы, сообщает 1news.az со ссылкой на Управление образования города Баку.

Учителя могут с помощью мобильных телефонов сканировать QR-коды и получать доступ к интересующим их материалам.

Основная цель данного проекта - эффективно организовать досуг педагогического коллектива, а также поощрять чтение и личностное развитие в цифровом формате. Подчеркивается, что руководство школы считает, что эта инициатива будет способствовать расширению использования цифровых ресурсов в учебном процессе и созданию более продуктивной профессиональной среды для учителей.