Путин предложил Алиеву начать встречу с обсуждения авиакатастрофы с бортом AZAL

Президент России Владимир Путин предложил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву начать встречу с обсуждения ситуации с авиакатастрофой самолета авиакомпании AZAL.

Путин напомнил о своих извинениях за то, что трагедия произошла в небе над Россией. Президент РФ еще раз выразил самые искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

По его словам, Россия оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением азербайджанского самолета.

Источник: ТАСС