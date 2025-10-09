Пашинян нацелился на превращение Армении в межрегиональный мост

Армения готова стать мостом между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией, заявил армянский премьер Никол Пашинян на третьем международном форуме «Глобальные ворота» (Global Gateway).

«TRIPP является многообещающим инвестиционным проектом, открывающим возможности для сотрудничества от железных дорог до энергетики. Армения готова стать мостом между этими регионами, развивая не только инфраструктурные, но и цифровые, энергетические связи», - сказал Пашинян.

По его словам, в ходе саммита в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа, Армения и Азербайджан достигли договоренности открыть инфраструктуру, основываясь на принципах территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ, юрисдикции и взаимности. Была достигнута также договоренность о «Маршруте Трампа».

Он отметил также, что отношения между Арменией и ЕС никогда не были ближе. Развивающееся партнерство создает уникальные возможности для включения в стратегические инфраструктурные проекты, такие как Global Gateway, The Black Sea Strategy, Срединный коридор.

Источник: newsarmenia.am