Крушение самолета AZAL: Путин признал, что ракеты были выпущены системой ПВО России

Президент России Владимир Путин на встрече в Душанбе с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым предложил начать встречу с обсуждения ситуации с авиакатастрофой самолета авиакомпании AZAL, подбитого российскими средствами ПВО в конце прошлого года в небе над Грозным и потерпевшего крушение вблизи Актау.

Путин заявил, что причины крушения самолета стали понятны после тщательного анализа произошедшего.

По его словам, две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах. Российский лидер связал авиакатастрофу в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник. Путин сообщил, что Россия в день трагедии «вела» три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ. Самолет был задет не поражающими боевыми элементами ракет ПВО, а, скорее всего, обломками, предположил он.

Путин сообщил, что экипажу самолета было предложено совершить посадку в Махачкалке, но он принял решение идти в аэропорт базирования.

Он отметил необходимость дать объективную оценку и объявить истинные причины крушения самолета.

По его словам, нужно время для того, чтобы окончательно поставить точку в этом деле.

Глава российского государства заявил, что Россия сделает все, что требуется в таких трагических случаях по выплатам компенсаций. По его словам, Россия оказывает всяческое содействие следствию.

Также он пообещал, что РФ даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с трагедией.

Путин напомнил о своих извинениях за то, что трагедия произошла в небе над Россией, и еще раз выразил самые искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Источник: ТАСС