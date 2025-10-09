 Крушение самолета AZAL: Путин признал, что ракеты были выпущены системой ПВО России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Крушение самолета AZAL: Путин признал, что ракеты были выпущены системой ПВО России

First News Media16:00 - Сегодня
Крушение самолета AZAL: Путин признал, что ракеты были выпущены системой ПВО России

Президент России Владимир Путин на встрече в Душанбе с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым предложил начать встречу с обсуждения ситуации с авиакатастрофой самолета авиакомпании AZAL, подбитого российскими средствами ПВО в конце прошлого года в небе над Грозным и потерпевшего крушение вблизи Актау.

Путин заявил, что причины крушения самолета стали понятны после тщательного анализа произошедшего.

По его словам, две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах. Российский лидер связал авиакатастрофу в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник. Путин сообщил, что Россия в день трагедии «вела» три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ. Самолет был задет не поражающими боевыми элементами ракет ПВО, а, скорее всего, обломками, предположил он.

Путин сообщил, что экипажу самолета было предложено совершить посадку в Махачкалке, но он принял решение идти в аэропорт базирования.

Он отметил необходимость дать объективную оценку и объявить истинные причины крушения самолета.

По его словам, нужно время для того, чтобы окончательно поставить точку в этом деле.

Глава российского государства заявил, что Россия сделает все, что требуется в таких трагических случаях по выплатам компенсаций. По его словам, Россия оказывает всяческое содействие следствию.

Также он пообещал, что РФ даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с трагедией.

Путин напомнил о своих извинениях за то, что трагедия произошла в небе над Россией, и еще раз выразил самые искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Источник: ТАСС

Поделиться:
2149

Актуально

Xроника

В Душанбе состоялась встреча Ильхама Алиева с Владимиром Путиным - ФОТО - ...

Политика

Ильхам Алиев поблагодарил Путина за информацию о самолете AZAL - ДОПОЛНЕНО

Политика

Крушение самолета AZAL: Путин признал, что ракеты были выпущены системой ПВО России

Политика

Путин предложил Алиеву начать встречу с обсуждения авиакатастрофы с бортом AZAL

Политика

Президент России надеется на продолжение отношений с Азербайджаном в духе союзничества

Президент: В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамика

Путин о крушении самолета AZAL: Россия сделает все, что требуется по выплатам компенсаций

Ильхам Алиев поблагодарил Путина за информацию о самолете AZAL - ДОПОЛНЕНО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Виктор Орбан посетит Азербайджан

Хакан Фидан: Проведение 12-го Саммита ОТГ в Габале вызывает гордость

Премьер Венгрии прибыл в Габалу для участия в саммите ОТГ

Зеленский выразил благодарность Азербайджану за поддержку

Последние новости

Азербайджанский боксер стал двукратным чемпионом Европы

Сегодня, 18:45

Ровшан Наджаф избран членом Комитета ФИФА

Сегодня, 18:30

Azerconnect Group поддержала крупнейшее в регионе мероприятие по кибербезопасности - ФОТО

Сегодня, 18:16

В Гяндже произошёл взрыв в жилом доме, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 18:02

Обсуждено военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Словакией - ФОТО

Сегодня, 17:45

Сильный ветер в Азербайджане: Объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения

Сегодня, 17:28

Стало известно о состоянии здоровья двухлетнего Мусы, избитого отцом в Агдаме - ФОТО

Сегодня, 16:55

Президент России надеется на продолжение отношений с Азербайджаном в духе союзничества

Сегодня, 16:50

Президент: В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамика

Сегодня, 16:45

Халг Банк начинает новую кампанию по депозитам

Сегодня, 16:40

В Душанбе состоялась встреча Ильхама Алиева с Владимиром Путиным - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:35

Xiaomi представляет серию Xiaomi 15T: сочетание выдающейся оптики, передовых технологий и флагманского дизайна - ФОТО

Сегодня, 16:18

Путин о крушении самолета AZAL: Россия сделает все, что требуется по выплатам компенсаций

Сегодня, 16:15

В одной из бакинских школ появилась QR-библиотека - ВИДЕО

Сегодня, 16:12

Ильхам Алиев поблагодарил Путина за информацию о самолете AZAL - ДОПОЛНЕНО

Сегодня, 16:10

Крушение самолета AZAL: Путин признал, что ракеты были выпущены системой ПВО России

Сегодня, 16:00

На суде оглашены документы о привлечении Арменией наемников в военные операции против Азербайджана

Сегодня, 15:54

Путин связал авиакатастрофу AZAL в том числе с тем, что в небе был БПЛА Украины

Сегодня, 15:47

Путин предложил Алиеву начать встречу с обсуждения авиакатастрофы с бортом AZAL

Сегодня, 15:45

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2025 года - ФОТО

Сегодня, 15:35
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10