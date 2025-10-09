 На суде оглашены документы о привлечении Арменией наемников в военные операции против Азербайджана | 1news.az | Новости
Политика

На суде оглашены документы о привлечении Арменией наемников в военные операции против Азербайджана

First News Media15:54 - Сегодня
В ходе судебного процесса по уголовному делу в отношении граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана, 9 октября в Бакинском военном суде были оглашены документы о привлекавшихся к боевым действиям наемниках.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на суде были оглашены выдержки из писем под грифом «секретно», поступивших из различных государственных структур Азербайджана.

Согласно документу от 24 октября 2020 года, для компенсации потерь на поле боя Армения в ходе 44-дневной войны приложила серьезные усилия для привлечения иностранных граждан в состав своих вооруженных сил на оккупированных территориях Азербайджана. В частности, армянское правительство и армянские диаспорские организации в третьих странах призывали членов армянской общины срочно присоединиться к боевым действиям на оккупированных в то время территориях Азербайджана. Также в зарубежных государствах организовывались специальные кампании по продаже билетов, были назначены пункты сбора. В результате в военных операциях на оккупированных Арменией территориях Азербайджана участвовали иностранные боевики-террористы из Франции, США, Сирии, Российской Федерации и других стран. К военным действиям были привлечены VoMA (военный учебный центр, действующий в городе Иреван), АСАЛА и другие террористические организации.

Артур Оганисян из французского города Марсель в 44-дневной войне 2020 года в составе вооруженных сил Армении принимал участие в боевых действиях на территориях Гадрутского и Джебраильского районов Азербайджана.

Согласно другому документу, против Вооруженных сил Азербайджана на оккупированных некогда территориях Азербайджана, наряду с вооруженными силами Армении, участвовали наемники из иностранных государств (Сирии, Российской Федерации, Испании, Канады, Франции, Греции, Ливана, стран Ближнего Востока и Латинской Америки) и бойцы, являющиеся членами различных террористических организаций. Ранее подобные наемники приглашались военнослужащими Армении для проведения учений, связанных в основном с разведкой, диверсиями, террористическими провокациями и взрывами объектов, но затем привлекались непосредственно к участию в боевых действиях.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

