Стало известно о состоянии здоровья двухлетнего Мусы, избитого отцом в Агдаме - ФОТО

27 августа 2025 года двухлетний Муса был доставлен в Центральную районную больницу Агдама в тяжёлом состоянии.

Его сразу же взял под контроль Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, начав совместные действия с соответствующими организациями.

В связи с тяжёлым состоянием ребёнка было принято решение о его экстренной эвакуации в Баку - в Республиканскую нейрохирургическую больницу. Благодаря усилиям врачей, маленький пациент, борющийся за жизнь, и чье выживание считалось чудом, был возвращён к жизни.

В настоящее время состояние Мусы стабильное - он всё ещё находится в больнице, но опасный этап позади, сообщает 1news.az со ссылкой на Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей

Лечение ребёнка продолжается в Республиканской нейрохирургической больнице, находящейся в подчинении TƏBİB.

