Президент: В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамика

В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамика.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Душанбе.

"Как Вы отметили, не только торгово-экономические отношения, но и по всем другим направлениям в этом году отношения успешно развивались. В развитии товарооборота есть хорошая динамика", - сказал глава государства.

Также по всем другим направлениям, нигде не было никакого замедления, отката, наоборот, те «дорожные карты», которые мы с Вами утвердили, они успешно реализуются, отметил Президент Ильхам Алиев.