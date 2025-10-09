Путин о крушении самолета AZAL: Россия сделает все, что требуется по выплатам компенсаций

Россия сделает все, что требуется в таких трагических случаях по выплатам компенсаций.

Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Душанбе, говоря о крушении самолета AZAL в декабре прошлого года вследствие его подбития российскими силами ПВО в небе над Грозным.

По словам Путина, Россия оказывает всяческое содействие в расследовании причин крушения самолета.

РФ даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с трагедией, указал глава российского государства.

Напомнив о своих извинениях за то, что трагедия произошла в небе над Россией, Президент РФ еще раз выразил самые искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Источник: ТАСС