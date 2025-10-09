 Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2025 года - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2025 года - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:35 - Сегодня
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2025 года - ФОТО

Королевская шведская академия наук присудила Нобелевскую премию по литературе 2025 года венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2025 года стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, премия которому присуждена «за мощное и визионерское творчество, которое, посреди апокалиптического ужаса, утверждает силу искусства».

Отметим, что Л.Краснахоркаи является лауреатом Международной Букеровской премии 2015 года.

Напомним, что ранее Королевская шведская академия наук присудила Нобелевскую премию по физике трем учёным: Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону М. Мартинису «за открытие макроскопического квантового туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».

Поделиться:
329

Актуально

Xроника

В Душанбе состоялась встреча Ильхама Алиева с Владимиром Путиным - ФОТО - ...

Политика

Ильхам Алиев поблагодарил Путина за информацию о самолете AZAL - ДОПОЛНЕНО

Политика

Крушение самолета AZAL: Путин признал, что ракеты были выпущены системой ПВО России

Политика

Путин предложил Алиеву начать встречу с обсуждения авиакатастрофы с бортом AZAL

В мире

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2025 года - ФОТО

Пашинян нацелился на превращение Армении в межрегиональный мост

Более 2 тысяч палестинцев отпустят из тюрем Израиля в связи со сделкой по Газе

Европарламент призвал страны ЕС сбивать российские военные самолеты

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Опасный вирус начал распространяться на юге Китая

Два пилота погибли в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в РФ

Число приехавших на заработки в Россию индийцев увеличилось в 22 раза

Протестующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента

Последние новости

Азербайджанский боксер стал двукратным чемпионом Европы

Сегодня, 18:45

Ровшан Наджаф избран членом Комитета ФИФА

Сегодня, 18:30

Azerconnect Group поддержала крупнейшее в регионе мероприятие по кибербезопасности - ФОТО

Сегодня, 18:16

В Гяндже произошёл взрыв в жилом доме, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 18:02

Обсуждено военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Словакией - ФОТО

Сегодня, 17:45

Сильный ветер в Азербайджане: Объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения

Сегодня, 17:28

Стало известно о состоянии здоровья двухлетнего Мусы, избитого отцом в Агдаме - ФОТО

Сегодня, 16:55

Президент России надеется на продолжение отношений с Азербайджаном в духе союзничества

Сегодня, 16:50

Президент: В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамика

Сегодня, 16:45

Халг Банк начинает новую кампанию по депозитам

Сегодня, 16:40

В Душанбе состоялась встреча Ильхама Алиева с Владимиром Путиным - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:35

Xiaomi представляет серию Xiaomi 15T: сочетание выдающейся оптики, передовых технологий и флагманского дизайна - ФОТО

Сегодня, 16:18

Путин о крушении самолета AZAL: Россия сделает все, что требуется по выплатам компенсаций

Сегодня, 16:15

В одной из бакинских школ появилась QR-библиотека - ВИДЕО

Сегодня, 16:12

Ильхам Алиев поблагодарил Путина за информацию о самолете AZAL - ДОПОЛНЕНО

Сегодня, 16:10

Крушение самолета AZAL: Путин признал, что ракеты были выпущены системой ПВО России

Сегодня, 16:00

На суде оглашены документы о привлечении Арменией наемников в военные операции против Азербайджана

Сегодня, 15:54

Путин связал авиакатастрофу AZAL в том числе с тем, что в небе был БПЛА Украины

Сегодня, 15:47

Путин предложил Алиеву начать встречу с обсуждения авиакатастрофы с бортом AZAL

Сегодня, 15:45

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2025 года - ФОТО

Сегодня, 15:35
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10