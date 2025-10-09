Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2025 года - ФОТО

Королевская шведская академия наук присудила Нобелевскую премию по литературе 2025 года венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2025 года стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, премия которому присуждена «за мощное и визионерское творчество, которое, посреди апокалиптического ужаса, утверждает силу искусства».

Отметим, что Л.Краснахоркаи является лауреатом Международной Букеровской премии 2015 года.

