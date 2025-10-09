Жителей Хырдалана раздражал ночной шум: Полиция перешла к активным действиям - ВИДЕО

В городе Хырдалан полиция проводит рейды против мотоциклистов и водителей других транспортных средств, нарушающих покой жителей в ночное время.

В результате мероприятий 12 человек, умышленно усиливших звук своих мотоциклов, были задержаны и привлечены к ответственности, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Также были выявлены лица, которые вносили изменения в конструкцию своих автомобилей, садились за руль в нетрезвом виде и без водительских прав, нарушали правила шумового режима, курили в неположенных местах, выбрасывали мусор мимо урн и совершали мелкое хулиганство.

В целом в отношении более 70 человек сотрудники Абшеронского районного управления полиции приняли административные меры и провели с ними профилактические беседы.

Помимо столицы, в Абшеронском районе продолжаются комплексные полицейские мероприятия, направленные на предотвращение действий, нарушающих спокойствие жителей.