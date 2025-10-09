 Венгрия согласилась с запретом поставок российского СПГ в ЕС | 1news.az | Новости
Венгрия согласилась с запретом поставок российского СПГ в ЕС

First News Media10:45 - Сегодня
Венгрия согласилась с запретом поставок российского СПГ в ЕС

Венгрия отказалась от внесения исключений в предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций.

Об этом сообщил портал EUObserver со ссылкой на источники.

По его данным, Будапешт ранее пытался добиться для себя исключения, чтобы продолжить получать российский газ, однако на встрече послов стран ЕС представитель Венгрии "не выступил с возражениями" против этого предложения.

Неназванные источники портала добавили, что точкой преткновения по принятию нового пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии. Отмечается, что Братислава может пойти на уступки либо к заседанию глав МИД стран ЕС 20 октября, либо к саммиту ЕС 23 октября. Австрия же продолжает настаивать на "специальном отступлении" для разморозки российских активов на сумму €2 млрд для передачи Raiffeisen Bank.

Германия и еще десять стран раскритиковали просьбу Австрии, что может привести к наложению вето на весь 19-й пакет антироссийских санкций.

Министры иностранных дел стран сообщества 20 октября рассмотрят полный запрет на закупки российских углеводородных ресурсов и 19-й пакет санкций против РФ. Пакет принимается единогласно, поэтому может быть блокирован любой страной ЕС, тогда как за нефтегазовый самозапрет должно проголосовать квалифицированное большинство (55% стран, в которых проживают не менее 60% населения сообщества).

Венгрия и Словакия ранее неоднократно угрожали заблокировать 19-й пакет санкций, если не получат возможность продолжать импортировать российское топливо после 2028 года.

В августе Еврокомиссия обещала, что 19-й пакет будет введен в течение сентября.

Источник: ТАСС

Пропавшие без вести: Азербайджан призывает мир активизировать усилия для решения проблемы

Сегодня, 14:15

Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство прилагает большие усилия для привлечения внимания международного сообщества к проблеме пропавших без вести лиц

Сегодня, 14:05

Суд рассматривает дело о покушении на ведущих азербайджанских экспертов и журналистов

Сегодня, 13:55

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего школьника в Гяндже

Сегодня, 13:42

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:35

МИД: Армения получила шанс построить мирный и стабильный регион

Сегодня, 13:20

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу

Сегодня, 13:10

Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции в Баку

Сегодня, 13:05

На трассе Баку-Губа водитель не справился с управлением и насмерть сбил пешехода - ВИДЕО

Сегодня, 13:00

Депутаты парламента Армении отправятся в Стамбул

Сегодня, 12:50

Yango Azerbaijan и Федерация дзюдо Азербайджана запустили социальный проект «Уступая, побеждай» - ФОТО

Сегодня, 12:45

Венгрия не поддержит семилетний бюджет ЕС

Сегодня, 12:40

Изменения через искусство: борьба с изменением климата пересекается с инклюзивностью и доступностью - ФОТО

Сегодня, 12:35

Президент Израиля считает, что Трамп достоин Нобелевской премии мира за Газу

Сегодня, 12:30

Пашинян отправится в Таджикистан из Бельгии

Сегодня, 12:20

Военное сотрудничество в ОТГ: перспективы, шаги, риски

Сегодня, 12:15

Экс-глава Хорватии: о положительном опыте Азербайджана в расследовании судеб пропавших без вести

Сегодня, 12:10

Кино на неделю: Продолжение стильной киберфантастики с Джаредом Лето и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

Эрдоган пообещал внимательно следить за выполнением договоренностей по Газе

Сегодня, 12:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Таджикистан - ФОТО

Сегодня, 11:55
