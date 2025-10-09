Али Нагиев: В Агдере обнаружено массовое захоронение с останками более чем 10 азербайджанских военнослужащих

«За короткий срок Государственная комиссия провела определённые работы по поиску, раскопкам и эксгумации останков пропавших без вести лиц на освобождённых от оккупации территориях.

Однако чрезмерное загрязнение этих территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами, разрушение инфраструктуры, населённых пунктов, кладбищ, в том числе могил, где были захоронены пропавшие без вести, серьёзно затрудняет процесс», - заявил начальник Службы государственной безопасности, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев, выступая на международной конференции в рамках Бакинского диалога по вопросам пропавших без вести лиц на тему «Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц», сообщает 1news.az.

«По этим причинам даже очевидцы, которые сообщали Государственной комиссии информацию о местах захоронений, не всегда могут точно указать эти места при выезде на территорию. Несмотря на все трудности, в 2025 году Государственная комиссия совместно со специалистами профильных госструктур трижды проводила поисковые и раскопочные работы в Муровдагском хребте Кяльбаджарского района - в условиях сложного рельефа и суровой погоды. Если в предыдущие годы поиски в Кяльбаджарском направлении велись эпизодически, то в этом году они приобрели системный характер - с применением дронов, что дало положительные результаты», - отметил Нагиев.

«Хочу также сообщить, что в настоящее время специалисты продолжают раскопки в Агдеринском районе», — добавил он.

«Согласно полученной мной информации, на одной из высот, где ранее располагались боевые позиции, обнаружено очередное массовое захоронение. По предварительным данным, в этом захоронении найдены останки более чем 10 азербайджанских военнослужащих. Согласно программе конференции, завтра её участники посетят этот район», — сообщил Али Нагиев.

Г.Агаев