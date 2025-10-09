Катрин Бомбергер: Вашингтонские договоренности имеют важное значение для установления судеб пропавших без вести

Вашингтонская декларация имеет важное значение с точки зрения установления судеб пропавших без вести лиц.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила генеральный директор Международной комиссии по делам пропавших без вести лиц (ICMP) Катрин Бомбергер на международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

Она отметила, что во время конфликтов останки одного человека могут находиться в разных местах, поэтому для установления личности решающую роль играет анализ ДНК:

«Семьи пропавших без вести, а также межведомственное сотрудничество являются ключевой частью этого процесса. Технологии и генетические исследования играют в этом важную роль».

Бомбергер также затронула тему Вашингтонских договоренностей, отметив, что включение в них вопроса сотрудничества по вопросам пропавших без вести лиц является серьезным шагом для будущей работы в этом направлении.

Гафар Агаев