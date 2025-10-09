Экс-глава Хорватии: о положительном опыте Азербайджана в расследовании судеб пропавших без вести

Усилия Азербайджана в области расследования судеб пропавших без вести заслуживают высокой оценки.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил бывший президент Хорватии, член Международного центра имени Низами Гянджеви Степан Месич на проходящей в Баку международной конференции «Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести».

По его словам, нормализация и мирные процессы возможны только при условии прогресса в гуманитарном направлении: «Если вопросы семей пропавших без вести останутся без ответа, мир и нормализация невозможны.

Работа Азербайджана в этой области вносит значительный вклад в дело мира и стабильности на Южном Кавказе».

Гафар Агаев