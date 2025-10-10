Пашинян обозначил курс на сближение с Азербайджаном

Армения рассчитывает наладить с Азербайджаном взаимную торговлю, а также развивать экономические, политические и культурные связи, включая решение гуманитарных вопросов.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе саммита глав государств СНГ в Таджикистане, передают армянские СМИ.

Коснувшись парафирования мирного соглашения с Баку, он отметил, что установившийся мир не означает, что вопросы повестки между Арменией и Азербайджаном исчерпаны.

"Нам еще предстоит наладить взаимную торговлю, экономические, политические, культурные связи, решать гуманитарные вопросы. И это непростая задача, учитывая историю многолетней вражды", - сказал премьер.

Однако установленный мир дает уверенность в том, что вопросы постепенно будут решены, добавил он.