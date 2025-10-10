Путин: У России и Азербайджана не было кризиса в отношениях

У России и Азербайджана не было кризиса в международных отношениях.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Душанбе.

Россия и Азербайджан столкнулись с кризисом эмоций после трагедии, добавил он.

«Россия и Азербайджан столкнулись с "кризисом эмоций" из-за трагического события - крушения самолета AZAL.

Я бы сказал, что это скорее всего такой кризис эмоций был и понятно почему: потому что мы столкнулись с очень тяжёлым событием, трагическим событием - гибелью самолёта и пассажиров его. Поэтому надо было спокойно разобраться", - сказал Путин.