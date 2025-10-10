Памяти Амины Юсифгызы: Голос, который стал символом эпохи – ВИДЕО

9 октября 2025 года Азербайджан простился с женщиной, имя которой на протяжении десятилетий было синонимом сценического благородства, тонкого вкуса и мастерства слова.

Ушла из жизни народная артистка Азербайджана, выдающаяся актриса театра и кино, уникальный мастер художественного чтения Амина Юсифгызы, которая сегодня была предана земле на кладбище Qurd qapısı (Волчьи ворота).

С её голосом связаны целая эпоха и не одно поколение. В культурной памяти страны, частью истории и культурного кода которой стала Амина Юсифгызы, навсегда останется особое звучание ее голоса, особая интонация и то, что не воспроизводится никакими современными технологиями.

Амина Юсифгызы родилась 24 сентября 1936 года в Баку - в городе, где театр был и остается неотъемлемой частью городской жизни. С ранних лет она выделялась среди сверстников природным чувством ритма, живым голосом и особой артистической энергией - уже в школьные годы она вышла на сцену Театра юного зрителя, где впервые столкнулась с магией сценического искусства. Для будущей актрисы это было не просто хобби - это было её дыхание, о чем она не раз говорила в своих телевизионных интервью. В эпоху, когда путь на большую сцену требовал не только таланта, но и огромного труда, она сумела пройти все ступени становления - от юных ролей до статуса народной любимицы всего Азербайджана.

Определенный период своей жизни А.Юсифгызы служила в Академическом национальном драматическом театре Азербайджана - более сотни ролей, сыгранных ею за это время, вошли в золотую историю азербайджанской сцены. Она играла героинь в пьесах Уильяма Шекспира, Гусейна Джавида, Джафара Джаббарлы и т.д., создавая образы, в которых сочетались глубина, эмоциональность и благородство.

Зрители любили её не за громкие эффекты, а за редкую правдивость и музыкальность речи. Её роли не были просто «сыгранными», они были прожиты. Она не просто произносила текст - она наполняла его жизнью. Именно поэтому её спектакли помнят до сих пор, а молодые актёры называют её одной из важнейших фигур азербайджанской сцены XX века и равняются на нее.

После практически двух десятилетий блистательной сценической карьеры Амина Юсифгызы связала свою жизнь с киностудией «Азербайджанфильм», где начала работать в сфере дубляжа с 1974 года. Для миллионов зрителей её голос стал неотъемлемой частью кинематографа. Более 200 фильмов, продублированных и озвученных ею, это не просто цифра, а определенный культурный пласт, на которым выросло несколько поколений.

Амина Юсифгызы могла одинаково точно и тепло передать голос героини, мудрой женщины или просто рассказчика, и этот голос звучал с теле- и киноэкранов, сопровождал семьи десятилетиями. И самое главное, он был узнаваем без представления, так как был своим, родным.

Особая страница жизни Амины Юсифгызы - художественное чтение. В Азербайджане её называли «голосом поэзии». Она была той редкой артисткой, для которой чтение стихов было не просто сценическим номером, а высшей формой искусства. Она читала так, как будто текст дышит. С каждым словом она буквально оживляла поэзию, будь то строки азербайджанских классиков или современная лирика. Её выступления на поэтических вечерах, литературных встречах и культурных событиях всегда собирали многочисленные аудитории не ради формальной программы, а ради встречи с её голосом. Когда А.Юсифгызы читала, в зале воцарялась тишина, та самая, в которой каждое слово отзывается в сердце, и это был особый дар, который невозможно передать или повторить.

За годы творческой деятельности Амина Юсифгызы получила множество государственных наград и званий, в числе которых - заслуженная артистка Азербайджанской ССР, народная артистка Азербайджана, орден «Шохрат», полученный за выдающийся вклад в развитие национальной культуры. Но самой ценной наградой для неё была любовь зрителей. Она не стремилась к громким титулам, о чем не раз говорила в своих интервью, её слава держалась на доверии публики. Она никогда не была «звездой» в поверхностном смысле этого слова - она была АРТИСТКОЙ с большой буквы, чья сила заключалась в скромности, искренности и истинном таланте.

Амина Юсифгызы прожила жизнь, наполненную сценой, голосом, словом и безграничной зрительской любовью. Она оставила после себя не просто роли и записи - она оставила стандарты, меру творческой глубины, к которой будут стремиться следующие поколения артистов. Такой, как А.Юсифгызы, больше не будет. Потому что такие голоса рождаются не часто. Они приходят один раз - и остаются навсегда, а память о ней и ее таланте не заглушить временем.

Уход народной артистки Амины Юсифгызы - огромная утрата для азербайджанской культуры, но её голос не исчезнет, он останется в фильмах, в архивах, в памяти поколений, в дыхании театральной сцены. И каждый, кто хотя бы раз слышал, как она читает стихи или говорит со сцены, навсегда запомнит это чувство - чувство прикосновения к настоящему искусству.

Светлая память Амине Юсифгызы!