Хикмет Гаджиев поделился публикацией о последних визитах Президента Ильхама Алиева
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился в социальной сети Х публикацией о визитах Президента Ильхама Алиева за последние 10 дней, мероприятиях, в которых глава государства принимал участие.
В публикации отмечается:
"Только в первой декаде октября Президент Ильхам Алиев принял участие в трех разных саммитах, проведенных в трех разных географических регионах и форматах:
1-2 октября - саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене. Встречи и обсуждения с ЕС и другими европейскими странами-партнерами.
- 6-7 октября - саммит Организации тюркских государств в Габале. Солидарность и единство тюркского мира.
- 9-10 октября – саммит СНГ, Душанбе.
Участие Президента Ильхама Алиева в трех саммитах за последние десять дней является проявлением многогранной и географически обширной внешней политики Азербайджана, обусловленной меняющейся геополитической идентичностью".
Only in the first decade of October, President Ilham Aliyev participated in three different summits in three diverse geographies and formats.
• 1–2 October – EPC, Copenhagen. Meetings and discussions with the EU and other partner European countries.
• 6–7 October –… — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 10, 2025