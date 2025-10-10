Ибрагим Калын: Азербайджанские энерголинии играют ключевую роль в глобальной стабильности

Азербайджанские энергетические линии, выходящие на мировые рынки, играют важную роль в обеспечении глобальной энергетической стабильности.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын на открытии "Международного конгресса по разведывательным исследованиям".

По словам И. Калына, тюркский мир сегодня превратился в гаранта планеты в сфере энергетической безопасности - одной из самых фундаментальных проблем, с которой сталкивается мир.

Он отметил, что тюркский мир стал одним из ключевых игроков в обеспечении энергетической безопасности: "Сегодня линии и рынки ближневосточной энергии, идущие из Казахстана в Туркменистан, из Азербайджана в Турцию, в Европу и на мировые рынки, играют одну из главных ролей в обеспечении глобальной энергетической стабильности".