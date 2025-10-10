 Меланья Трамп заявила об ответе Путина на ее письмо | 1news.az | Новости
В мире

Меланья Трамп заявила об ответе Путина на ее письмо

First News Media20:20 - Сегодня
Первая леди США Меланья Трамп 10 октября заявила, что получила ответ от российского лидера Владимира Путина на ее письмо.

«Он ответил письменно, обозначив готовность к прямому диалогу со мной и изложив подробности, касающиеся украинских детей, проживающих в России», — отметила первая леди.

Как указала Меланья Трамп, у нее есть открытый канал коммуникации с Путиным по вопросам благополучия этих детей и ее представитель напрямую сотрудничает с командой президента России, чтобы обеспечить безопасное воссоединение детей с их семьями между Россией и Украиной.

Она добавила, что за последние сутки восемь детей были возвращены своим семьям. Одна девушка смогла вернуться в Россию, сообщила первая леди.

«За последние три месяца обе стороны участвовали в нескольких неофициальных встречах и телефонных разговорах, проходивших в духе доброй воли», — отметила Меланья Трамп.

По словам первой леди, Россия также предоставляет социальные, медицинские и психологические услуги украинским детям.

