Меланья Трамп заявила об ответе Путина на ее письмо

Первая леди США Меланья Трамп 10 октября заявила, что получила ответ от российского лидера Владимира Путина на ее письмо.

«Он ответил письменно, обозначив готовность к прямому диалогу со мной и изложив подробности, касающиеся украинских детей, проживающих в России», — отметила первая леди.

Как указала Меланья Трамп, у нее есть открытый канал коммуникации с Путиным по вопросам благополучия этих детей и ее представитель напрямую сотрудничает с командой президента России, чтобы обеспечить безопасное воссоединение детей с их семьями между Россией и Украиной.

Она добавила, что за последние сутки восемь детей были возвращены своим семьям. Одна девушка смогла вернуться в Россию, сообщила первая леди.

«За последние три месяца обе стороны участвовали в нескольких неофициальных встречах и телефонных разговорах, проходивших в духе доброй воли», — отметила Меланья Трамп.

По словам первой леди, Россия также предоставляет социальные, медицинские и психологические услуги украинским детям.