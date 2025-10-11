 Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня массированного ракетного обстрела Гянджи | 1news.az | Новости
Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня массированного ракетного обстрела Гянджи

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня массированного ракетного обстрела Гянджи

Сегодня проходит пять лет с тех пор, как вооруженные силы Армении нанесли очередные удары по густонаселенным пунктам Азербайджана - в нарушение норм и принципов международного права, Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, а также требований режима гуманитарного прекращения огня, объявленного с 12:00 часов 10 октября 2020 года.

11 октября 2020 года вооруженные силы Армении снова обстреляли Гянджу, второй по величине город Азербайджана, расположенный за пределами прифронтовой зоны.

В результате ночного ракетного обстрела в многоквартирном жилом доме по улице Алекбер бея Рафибейли в центре города погибли 10 человек, включая 5 женщин, еще 34 человека, в том числе 16 женщин и 6 малолетних детей, получили ранения. Также были повреждены более 10 многоквартирных зданий и более 100 объектов различного назначения.

В целом, 10 и 11 октября в разное время армянская сторона обстреляла города Гянджа и Мингячевир, а также села Гёранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Джебраильского районов.

В результате обстрелов погибли и получили ранения мирные жители, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный ущерб.

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило заявление о том, что вооруженные силы Армении, не соблюдая режим гуманитарного прекращения огня, продолжают подвергать ракетному и артиллерийскому обстрелу города и села Азербайджана, расположенные вдали от зоны боевых действий.

В тот же день около 4 часов ночи противник также нацелился на крупнейшую на Южном Кавказе теплоэлектростанцию «Азербайджан». Ракеты, выпущенные по Мингячевиру, расположенному в 100 километрах от прифронтовой зоны, были нейтрализованы силами противовоздушной обороны Азербайджанской армии.

