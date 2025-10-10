МИД Азербайджана приветствует соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило одобрение в связи с достигнутым соглашением между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в социальной сети X.

«Мы приветствуем достигнутую договорённость, предусматривающую прекращение огня, начало процесса освобождения заложников и заключённых, а также обеспечение беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в Газу», — заявили в МИД.

Азербайджанская сторона выразила надежду, что все положения соглашения будут реализованы в полном объёме. Кроме того, Баку подчеркнул важность активизации усилий, направленных на достижение устойчивого и справедливого мира в регионе.

В заявлении также отмечена положительная роль посредников — США, Турции, Катара и Египта — в продвижении мирного урегулирования.

Напомним, что соглашение о прекращении огня вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа.