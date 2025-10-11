Премьер-министром Франции вновь назначили Лекорню

Президент Франции Эмманюэль Макрон снова назначил премьер-министром Себастьена Лекорню, который ушел в отставку всего четыре дня назад и после этого говорил, что не желает дальше возглавлять правительство.

О переназначении Лекорню Елисейский дворец объявил вскоре после того, как истекли 48 часов, отпущенные Макроном самому себе на назначение нового премьера.

После заявления Елисейского дворца Лекорню написал в X, что принимает «вверенную мне миссию из чувства долга».

Неожиданному переназначению Лекорню днем в пятницу предшествовала встреча президента с лидерами всех представленных в парламенте политических партий, кроме ультраправых и ультралевых.

Целью встречи было договориться о планах нового правительства, которое сможет принять бюджет до конца года, опираясь на поддержку большинства депутатов.

Источник: BBC