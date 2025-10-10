УМК опубликовал требования к состоянию здоровья паломников, направляющихся в Саудовскую Аравию в следующем году

Опубликованы требования к состоянию здоровья паломников, направляющихся в Саудовскую Аравию в следующем году

Управление мусульман Кавказа сообщило, что Министерством здравоохранения Королевства Саудовская Аравия были утверждены санитарные нормы и профилактические рекомендации для паломников, совершающих хадж и умру в предстоящем году.

В документе особое внимание уделяется вопросам здоровья и безопасности. Паломничество не рекомендуется лицам с инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также тем, кто страдает тяжёлыми хроническими патологиями. К числу таких лиц относятся люди с заболеваниями сердца, почек, лёгких, с хроническими нарушениями центральной нервной системы, последствиями инсульта, диабетом, иммунодефицитом и другими состояниями, ослабляющими защитные функции организма. Также не рекомендуется участие в хадже беременным женщинам, детям, пожилым людям, онкологическим пациентам и тем, кто проходит курс химиотерапии.

Для профилактики инфекционных заболеваний паломникам может быть предъявлено требование о прохождении вакцинации против COVID-19. Использоваться должны только вакцины, одобренные в Саудовской Аравии. Вакцинация должна быть проведена не ранее чем за 12 месяцев и не позднее чем за 10 дней до даты въезда в страну.

Одним из обязательных требований остаётся вакцинация против менингококковой инфекции. Все паломники должны быть привиты четырёхвалентной вакциной типа ACWY. Прививка должна быть сделана минимум за 10 дней и не более чем за три года до прибытия. Наличие международного сертификата о вакцинации является обязательным.

Кроме того, рекомендуется пройти вакцинацию против сезонного гриппа. Паломникам из стран, где распространены жёлтая лихорадка и полиомиелит, также следует сделать соответствующие прививки.

При въезде в Саудовскую Аравию возможен медицинский осмотр. В ходе контроля проверяются медицинские документы и сертификаты о вакцинации. При необходимости могут быть введены дополнительные санитарные и профилактические меры.

Паломникам рекомендуется строго соблюдать правила личной гигиены, употреблять достаточное количество жидкости, избегать перегрева, не переутомляться и следовать указаниям руководителей групп и медицинского персонала. В местах большого скопления людей желательно использовать медицинские маски. При появлении симптомов заболевания следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии оставляет за собой право пересматривать и дополнять требования с учётом эпидемиологической ситуации в мире и на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.