Дорожная полиция: Соблюдение скоростного режима и правил маневрирования - обязанность каждого водителя

Соблюдение скоростного режима и правил маневрирования является обязанностью каждого водителя. Последствия пренебрежительного отношения к этим правилам, от которых зависит человеческая судьба, известны всем. К сожалению, из-за недисциплинированности, безответственности или нетерпеливости мы до сих пор становимся свидетелями подобных нарушений и их печальных последствий.

Об этом говорится в сообщении, распространенном Главным управлением Государственной дорожной полиции.

Управление, напомнив требования законодательства, отмечает:

«Водитель перед началом движения, перестроением, поворотом, обгоном или остановкой должен подать сигнал о намерении повернуть в соответствующем направлении с помощью внешних световых указателей, а при их отсутствии или неисправности - с помощью жестов рукой. При этом маневр должен быть безопасным и не создавать помех другим участникам движения.

Не оставайтесь равнодушными к своей жизни и жизни других!»