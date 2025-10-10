В Британии оправдали поджигателя Корана

Мужчину, признанного виновным в совершении правонарушения против общественного порядка с религиозным подтекстом, когда он поджег экземпляр Корана возле турецкого консульства в Лондоне, 10 октября оправдали.

Как пишет Reuters, 51-летний Хамит Коскун был оштрафован на 240 фунтов (около $325) в Вестминстерском магистратском суде Лондона в июне после того, как его признали виновным в совершении правонарушения за выкрик «Fuck Islam», когда он держал в руках горящую книгу возле консульства в центре Лондона в феврале.

В решении апелляционного суда указано, что прокуратура не доказала, что его поведение было нарушением общественного порядка или что оно имело место в присутствии людей, которые могли бы почувствовать тревогу или возмущение.