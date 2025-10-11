 В Шеки проходит гастрономический фестиваль Terra Madre Shaki | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Шеки проходит гастрономический фестиваль Terra Madre Shaki

First News Media13:07 - Сегодня
В Шеки проходит гастрономический фестиваль Terra Madre Shaki

В Шеки на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" проходит гастрономический фестиваль Terra Madre Shaki.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Государственным агентством по туризму в партнерстве с Бюро по туризму Азербайджана, Азербайджанским национальным центром кулинарии и движением Slow Food International.

В церемонии открытия фестиваля принимают участие председатель Госагентства Фуад Нагиев, глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов и президент Slow Food International Эдвард Мукииби.

В рамках фестиваля пройдут форумы, круглые столы, ярмарка продукции, представленной около 30 местными производителями и фермерами. Также будут организованы дегустации и мастер-классы.

Продукция из различных уголков страны представлена на 13 стендах в 26 секциях.

Поделиться:
416

Актуально

Мнение

Азербайджан и Россия: доверие возвращается

Xроника

Севиль Алиева награждена орденом «Шараф»

Спорт

III Игры стран СНГ: Триумф Азербайджана - Взгляд Репортера 1news.az - ВИДЕО

Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

Общество

Грязевой вулкан Отман-Боздаг прекратил извержение

В Парке Европейских игр проходит кулинарный фестиваль

В Гарадагском районе Баку произошло извержение грязевого вулкана - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

АКТА и организация Femmes Digitales подписали Меморандум о взаимопонимании

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Продавщица из ЦУМа осуждена за присвоение золота на 103 тысячи манатов

Вынесен приговор хирургу, оперировавшему Назрин Мансурлу

Желание иметь красивые ноги обернулось ужасом: В Баку пациентке ввели вазелин вместо филлера - ВИДЕО

В Баку бодибилдер чудом выжил после семи остановок сердца: Ему стало плохо в спортзале - ВИДЕО

Последние новости

Азербайджан и Россия: доверие возвращается

Сегодня, 16:39

Грязевой вулкан Отман-Боздаг прекратил извержение

Сегодня, 16:23

Баку высоко оценил успешное посредничество Турции по Газе

Сегодня, 16:07

Орбан первым в Венгрии подписал петицию против военных планов ЕС

Сегодня, 15:52

Украинские дроны поразили российский НПЗ

Сегодня, 15:35

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Сегодня, 15:19

В Парке Европейских игр проходит кулинарный фестиваль

Сегодня, 14:58

В Гарадагском районе Баку произошло извержение грязевого вулкана - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 14:43

Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам посетили Зангилан

Сегодня, 14:33

АКТА и организация Femmes Digitales подписали Меморандум о взаимопонимании

Сегодня, 14:18

Команда Трампа выложила ролик с ним под песню Скриптонита - ВИДЕО

Сегодня, 14:01

Крыса пробежала по столу в прямом эфире телеканала Al Jazeera - ВИДЕО

Сегодня, 13:39

В столице арестованы подозреваемые в грабеже и краже

Сегодня, 13:21

В Шеки проходит гастрономический фестиваль Terra Madre Shaki

Сегодня, 13:07

Объявлен прогноз погоды на завтра

Сегодня, 12:53

Севиль Алиева награждена орденом «Шараф»

Сегодня, 12:25

На Земле началась новая магнитная буря: насколько сильной она будет

Сегодня, 12:08

Хуситы объявили о прекращении атак на Израиль и суда в Красном море

Сегодня, 11:47

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям

Сегодня, 11:30

Цена Azeri Light на мировом рынке упала на 4%

Сегодня, 11:19
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10