АКТА и организация Femmes Digitales подписали Меморандум о взаимопонимании

В рамках международной конференции «Women in Cyber - Голос женщин: укрепление устойчивости в кибербезопасности», проходившей в Баку, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Общественным объединением «Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана» (АКТА) и организацией Femmes Digitales.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, документ подписали исполнительный директор ассоциации Рауф Джаббаров и основатель и председатель Femmes Digitales Яна Кримпе.

Мероприятие организовано Общественным объединением Femmes Digitales - Supporting Women in Tech и Эстонской академией электронного управления (e-Governance Academy, eGA) в рамках международного киберфестиваля Critical Infrastructure Defence Challenge 2025 (CIDC-2025).

Основными партнерами конференции выступили Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и АКТА.