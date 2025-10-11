Азербайджанские дзюдоисты завоевали 6 медалей на турнире в Актау

В Актау (Казахстан) стартовал Открытый турнир Азии по дзюдо Открытый турнир Азии по дзюдо.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый день соревнований 6 наших дзюдоистов вошли в число призёров.

Тофиг Мамедов (до 66 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (до 52 кг) одержали победу над всеми соперниками и стали победителями международного турнира. Гусейн Аллахяров (до 60 кг) и Ульвия Байрамова (до 57 кг) завоевали серебряные медали. Эльшан Асадов (до 66 кг) и Ибрагим Алиев (до 73 кг) добавили в копилку нашей сборной бронзовые медали.

В состав нашей сборной в открытом турнире вошли 25 дзюдоистов.