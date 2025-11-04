Еврокомиссия: Процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен

Процесс приема Грузии в Евросоюз фактически остановлен с 2024 года, страна лишь номинально является кандидатом на прием в сообщество.

Об этом говорится в ежегодном докладе ЕС о расширении.

«Еврокомиссия заключила, что процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен с 2024 года, - указывается в документе. - По решению Европейского совета от декабря 2024 года и в результате регресса Грузии Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом только номинально».

Источник: ТАСС