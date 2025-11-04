В Азербайджане электромобили могут обложить налогом

В Азербайджане предлагается с будущего года обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) импорт электромобилей в связи с низким спросом на них.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта государственного бюджета на 2026 год.

По словам Багирова, за первые десять месяцев 2025 года в страну было ввезено 1 760 электромобилей, тогда как за весь 2024 год - 3 027 единиц.

«Эти данные показывают, что интерес граждан к электромобилям остаётся низким, и люди по-прежнему отдают предпочтение автомобилям с двигателями внутреннего сгорания», - отметил глава ГТК.

Он добавил, что значительная часть бюджетных поступлений по линии Государственного таможенного комитета формируется за счёт импортных операций и уплаты НДС, поэтому распространение налогообложения и на электромобили является логичным шагом в текущих экономических условиях.