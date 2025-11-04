Наука как стратегический приоритет: главные месседжи Президента на юбилее НАНА

Стратегическая опора государства, способная укрепить национальную идентичность, технологическую независимость, экономическую устойчивость и безопасность страны в эпоху глобальных вызовов - наука занимает особое место в видении Президента Ильхама Алиева.

Глава государства подчеркивает, что ее роль сегодня выходит далеко за пределы академической сферы, превращаясь в важный инструмент государственной политики и национального развития.

Речь Президента на собрании, посвященном 80-летию Национальной академии наук Азербайджана, стала не просто поздравлением, а программным обращением к научному сообществу. Каждая поднятая тема - от развития искусственного интеллекта до сохранения чистоты азербайджанского языка - была тесно связана с вопросами устойчивого развития, национальной безопасности и укрепления государственного суверенитета.

Преемственность поколений: Наследие и инновации

Развитие азербайджанской науки Президент Ильхам Алиев рассматривает как непрерывный процесс, основанный на преемственности политического курса, заложенного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым еще в 1970-е годы. Усовершенствование деятельности Академии, создание новых научно-исследовательских институтов, поддержка ученых - все это еще больше укрепило интеллектуальный потенциал Азербайджана. Великий лидер никогда не жалел усилий для поддержки азербайджанских ученых, эта же политика продолжается и в годы независимости, заявил глава государства: «По инициативе Великого лидера начиная с 70-х годов прошлого века сотни тысяч представителей азербайджанской молодежи направлялись в ведущие вузы Советского Союза, что еще больше укрепило интеллектуальный потенциал нашей страны. Эту же политику мы проводим и в годы независимости. И сегодня десятки тысяч представителей азербайджанской молодежи направляются в ведущие высшие учебные заведения мира. Большинство из них по окончании учебы возвращаются на Родину и вносят свой ценный вклад в развитие нашей страны».

За последние десять лет средства, выделяемые азербайджанской науке, увеличились более чем вдвое, отметил азербайджанский лидер: «Было предпринято много шагов – укреплена материально-техническая база Академии, отремонтированы здания, расположенные здесь, в академическом городке. Структуры, не имеющие отношения к науке и захватившие некоторые здания Академии, были выведены отсюда. Была построена новая крупная научная библиотека. Построено новое здание для Национальной энциклопедии. Как я уже сказал, обеспечены ремонт научно-исследовательских институтов и оснащение их оборудованием. Фонд науки был создан еще в 2009 году. В то время главной целью создания этого фонда была финансовая поддержка азербайджанских ученых, придание импульса развитию науки в рамках грантовой системы. Были приняты Национальная стратегия развития науки, Закон «О науке», Государственная программа».

Президент Ильхам Алиев констатировал, что последние десять лет стали для Азербайджана временем значительных достижений и исторических побед: «Было достойно обеспечено выполнение главной задачи – освобождение земель, восстановление нашей территориальной целостности, суверенитета. Сегодня Азербайджан хозяин всех своих суверенных земель. На нашей территории нет оккупационных сил. На нашей территории нет иностранных воинских формирований. Сегодня мы строим и созидаем на этих землях. Через несколько дней мы отметим пятую годовщину нашей славной Победы. За последние пять лет во многих уголках мира происходили конфликты, войны, столкновения, и все познается в сравнении. Ученые хорошо это знают. Могу сказать, что не было другой такой страны, которая одержала бы столь яркую, полную и абсолютную Победу, как наша».

В новых исторических условиях Азербайджан сталкивается с необходимостью адаптации к быстро меняющемуся миру и выдвижения собственных инициатив: «Поэтому приоритеты, связанные с сегодняшним развитием, будущими направлениями развития, конечно же, отличаются от тех, что были раньше. Ни для кого не секрет, что сегодня развитие, а также безопасность любой страны определяются ее технологическими возможностями. Подтверждение этого мы сегодня видим в экономическом развитии, в применении новых технологий, в новых войнах. Поэтому технологическое развитие должно быть для нас ключевым приоритетом, и, конечно, большие задачи здесь стоят перед азербайджанскими учеными. Естественно, большая ответственность ложится на Азербайджанское государство – чтобы мы могли применять это технологическое развитие во всех сферах и, таким образом, обеспечить наше устойчивое развитие».

Технологическое развитие и интеллектуальный потенциал

Президент Ильхам Алиев акцентирует внимание на развитии интеллектуального потенциала страны и внедрении современных технологий, подчеркивая, что именно эти направления сегодня определяют устойчивость, безопасность и конкурентоспособность Азербайджана.

Интеллектуальный потенциал глава государства называет неисчерпаемым богатством страны: «Все уже видят и знают, что развитие любой страны определяют не природные ресурсы, а именно интеллектуальный потенциал общества, технологическое развитие, развитие науки. То есть природные ресурсы для нас – это всего лишь средство, возможность направить средства от экспорта природных ресурсов в человеческий капитал, в технологический прогресс, чтобы наше развитие в будущем было устойчивым. Всем хорошо известно, что природные ресурсы являются исчерпаемыми, они рано или поздно иссякнут. Неисчерпаемое же богатство – это интеллектуальный потенциал, но только в том случае, если в него инвестировать». Президент подчеркнул, что государство и научное сообщество несут общую ответственность за этот процесс.

Одной из ключевых задач сегодня Ильхам Алиев видит технологическое развитие: «Искусственный интеллект. Десять лет назад об этом никто ничего не говорил. Сегодня это уже неотъемлемая часть будущего развития стран. Здесь мы не должны отставать. Поэтому государство предпринимает необходимые шаги. Мы всегда следуем магистральному направлению, то есть «мейнстриму», если можно так выразиться, и не должны отставать. Поэтому в Азербайджане развитие искусственного интеллекта, его применение в жизни, экономике и технологическом развитии сегодня стали уже реальностью, и, конечно же, здесь мы ожидаем активного участия азербайджанских ученых». Успехи, достигнутые в результате других реформ, проводимых в этом направлении, связаны с цифровизацией: «В нашей стране идет широкомасштабное внедрение цифровизации, и мы видим пользу от этого. Возможно, широкая общественность не столь пристально следит за этим. Однако мы видим, что в сферах, где проведена цифровизация, и коэффициент качества работы растет, и эффективность повышается, и, как следствие, достигаются более высокие результаты. Поэтому неслучайно, что некоторое время назад министерство в структуре нашего правительства получило название «Министерство цифрового развития и транспорта», и в этом направлении также предпринимаются шаги. Я призываю азербайджанских ученых и здесь проявить активность».

Другим важным вопросом глава государства считает кибербезопасность: «Кибератаки приобрели сейчас большой размах в мире. Азербайджан в этом году также подвергся этим атакам, и создание Центра кибербезопасности является своевременным шагом. Чтобы максимально защитить себя, мы работаем над очень обширными программами с привлечением международных партнеров, компаний, обладающих большим опытом в этой области. Ведь кибербезопасность – это не виртуальная безопасность. Это физическая безопасность каждой страны. Сегодня меняются правила ведения войн, меняются источники угроз и меняется мир. Поэтому если не уделять должного внимания этой сфере, никакой другой вариант защиты не сможет уберечь нас от больших проблем. Так что и государство, и научная общественность Азербайджана должны взаимодействовать в вопросе обеспечения кибербезопасности. Разумеется, страны, либо стороны, структуры, организующие против нас кибератаки, также не должны оставаться безнаказанными. Мы должны и себя защищать, и давать достойный отпор тем, кто хочет причинить нам вред».

Наука и оборонная промышленность

Президент Ильхам Алиев подчеркивает, что современное развитие военной промышленности в Азербайджане - это не только вопрос укрепления обороноспособности страны, но и мощный стимул для научных исследований, технологических инноваций и вовлечения частного сектора в производство продукции мирового уровня.

«Как вам известно, сегодня военная промышленность в Азербайджане стремительно развивается, и уже многие годы на эту отрасль выделяются крупные средства, а деятельность компаний, работающих в этой сфере, совершенствуется. В то же время мы недавно открыли эту сферу и для частного сектора, так как в странах, добившихся наибольших успехов в этом направлении, продукция военного назначения производится именно частными компаниями. Поэтому мы, предоставляя лицензии, привлекли сюда частный сектор. В то же время я также обратился к ним с призывом, и сегодня частные компании уже начали заниматься производством продукции военного назначения. Могу сказать, что этот процесс пока находится в стадии реализации, но, скорее всего, уже в ближайшем будущем многие азербайджанские компании будут производить качественную продукцию военного назначения мирового уровня», - сказал азербайджанский лидер.

Он подчеркнул, что по государственной линии также проводится работа в этом направлении, «и мы уже в значительной степени расширяем наши военные возможности за счет местного производства, во многом удовлетворяем собственные потребности». «Мы уже экспортируем продукцию военного назначения во многие страны, и поставлена задача создать у нас очень серьезный промышленный кластер в этой сфере, чтобы удовлетворить как внутренний спрос, так и экспортировать продукцию. Потому что это очень прибыльная сфера, а учитывая, что войны сегодня бушуют во всем мире и они не прекращаются, к сожалению, потребность в продукции военного назначения сохранится и впредь. Поэтому мы сегодня очень активно работаем в этом направлении. Еще раз говорю, конечно же, мы приглашаем наши государственные и частные компании, а также азербайджанских ученых работать в этом направлении», - сказал Ильхам Алиев.

Сегодня Азербайджан активно развивает производство современных военных технологий, открывая новые горизонты для отечественного научного и инженерного сообщества. Вот что говорит об этом Президент: «Наша славная Отечественная война. Как вы знаете, каждый ее этап, каждый ее день изучаются и изучались. Они исследуются во многих международных военных академиях. В том числе и применение беспилотных летательных аппаратов. Первыми на войне их применили именно мы. Сегодня представить современные войны без этого невозможно. То есть основу этого заложили мы, и сегодня в Азербайджане проводится большая работа в данном направлении. Мы закупаем эту продукцию на внешних рынках, в то же время сами начали производить многие виды беспилотных летательных аппаратов и продолжим развивать это направление. Здесь, конечно же, открывается широкое поле деятельности для азербайджанского научного сообщества».

Экономика и промышленность

Развитие науки в Азербайджане тесно связано с экономикой и промышленностью: глава государства видит в научных исследованиях не только академическую ценность, но и практическое применение, способное укреплять финансовую устойчивость и обеспечивать стратегическую независимость страны.

Отмечая, что наука должна быть тесно связана с экономикой, промышленностью, глава государства поручил государственным структурам, чтобы они более тесно работали с азербайджанскими учеными: «Потому что сегодня наша наука должна приносить практические результаты. Не только в научных трудах, но и в жизни. И учитывая стремительное развитие экономики, здесь, конечно же, должен быть высокий уровень координации, слаженности. Уверен, что после этих слов наши государственные структуры будут активнее работать с азербайджанскими учеными».

Экономические показатели страны глава государства охарактеризовал как очень позитивные: «Правда, валовой внутренний продукт увеличивается ненамного. Главной причиной этого является снижение нефтедобычи по объективным причинам. Однако ведущей движущей силой нашей экономики сегодня является ненефтяной сектор. Он составляет большую часть всей нашей экономики. Сегодня ведущие мировые рейтинговые агентства – два ведущих международных рейтинговых агентства – повысили наш кредитный рейтинг, установив его на уровне, соответствующем инвестиционному рейтингу».

«Это, конечно же, проявление проводимых в нашей стране экономических реформ. Потому что сегодня у нас здоровая экономика. Мы ни от кого не зависим. Экономическая независимость, естественно, укрепляет и политическую независимость. Наш внешний долг находится на очень низком уровне. Не секрет, что во многих развитых странах внешний долг составляет сто процентов их валового внутреннего продукта, а может и больше. А у нас он составляет чуть более 6 процентов. Наши валютные резервы из года в год растут, и в этом году они также значительно увеличились, превысив 80 миллиардов долларов. Наши валютные резервы в 16 раз превышают наш внешний долг. При желании мы можем за несколько месяцев обнулить наш внешний долг. То есть по этому показателю Азербайджан сегодня занимает ведущее место в мировом масштабе», - отметил Президент.

Наука – для освобожденных земель

Сильная экономика, финансовая устойчивость и научно-технологический прогресс позволяют Азербайджану активно восстанавливать освобожденные земли и реализовывать масштабные инвестиционные проекты, в частности, в таких ключевых сферах, как возобновляемая энергетика и геологоразведка.

«Естественно, что сегодня основным направлением инвестиционных проектов являются Карабах и Восточный Зангезур. На этих освобожденных землях проводится беспрецедентная в мире работа», - подчеркивает азербайджанский лидер.

«То есть наша сильная экономика придает нам уверенность и позволяет быстро восстанавливать освобожденные земли. Она позволяет нам создать мощный военный потенциал. Потому что, хочу еще раз сказать, сегодня правила игры в мире полностью изменились. Международные организации, то есть многие из них, парализованы. Их решения не выполняются. Так же, как и четыре резолюции Совета Безопасности ООН не выполнялись на протяжении тридцати лет. Если бы мы не освободили наши земли военным путем, эти резолюции оставались невыполненными еще сотню лет. Авторитет международных организаций в значительной степени упал. Сегодня ведущим фактором в мире является фактор силы. То есть сегодняшний мир таков, и в этой ситуации безопасность, оборонный потенциал, военная мощь являются главными вопросами. Конечно, без сильной экономики, финансовых ресурсов добиться этого будет невозможно», - сказал он.

Он отметил, что сегодня главное место среди новых отраслей занимает создание возобновляемых видов энергии: «Азербайджан и здесь находится в авангарде. Сегодня Азербайджан реализует широкомасштабные проекты в области возобновляемой энергетики. Только в Карабахе и Восточном Зангезуре за последние 5 лет построено более 30 гидроэлектростанций. Их суммарная генерирующая мощность составляет более 300 мегаватт. Ведется строительство солнечных и ветряных электростанций. Недавно в Джебраильском районе был заложен фундамент двух станций на 100 мегаватт каждая. Рядом с ними строится третья солнечная электростанция мощностью 240 мегаватт. В общей сложности к 2030 году генерирующая мощность солнечных, ветряных и гидроэлектростанций должна достичь 6 тысяч мегаватт. Это крупная промышленная отрасль, еще одно направление развития промышленности. Я призываю азербайджанских ученых и здесь проявить активность».

По убеждению главы государства, геологоразведочные работы имеют очень большое значение особенно в Карабахе и Восточном Зангезуре, «потому что в советское время эта территория не была должным образом исследована». «Но даже если бы и была, то с технологиями того времени ее все равно невозможно было бы полностью изучить. То есть сегодня с использованием современных технологий проводятся спутниковые исследования, зондирование. Природные ресурсы, в том числе нетрадиционные нефтяные месторождения, во многих случаях обнаруживаются дистанционно. По моему указанию уже несколько месяцев проводится большая геологическая работа в Карабахе и Восточном Зангезуре. Я призываю азербайджанских ученых заниматься этой работой, даю указание и государственным структурам. Считаю, что в ближайшие несколько месяцев мы станем получать очень хорошие новости. У нас богатейшие природные ресурсы – месторождения золота, серебра, меди, полиметаллов. Их открытие, разведка, разработка принесут нам большую пользу, приведут к созданию большого количества рабочих мест в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах», - подчеркнул он.

Историческая память как основа национальной идентичности

Обращаясь к истории этих регионов, глава государства подчеркивает важность восстановления исторической справедливости, изучения и популяризации многовековой истории Азербайджана, в частности формирования у молодежи глубокого понимания истории и укрепления международного признания исторических реалий страны. «Конечно, говоря о Карабахе и Восточном Зангезуре, мы должны говорить и об истории Азербайджана. К сожалению, наша богатая история долгие годы искажалась Арменией, армянской диаспорой, пропаганда против нас в этом направлении не прекращается и сегодня. Поэтому мы должны противопоставлять этому свои реалии», - сказал Президент.

«Мы должны изучать и пропагандировать свою историю. Граждане Азербайджана, азербайджанская молодежь должны знать нашу богатую историю. Они должны знать, что история азербайджанского народа, история нашей государственности, способность нашего народа созидать и творить уходят в глубь веков. Азербайджанский народ жил и живет на обширном географическом пространстве. Достаточно только сказать, что по ту сторону наших границ азербайджанское население проживает повсюду. Оно жило и в Армении, но было изгнано оттуда. Однако уверен, что будет жить там снова, потому что мы видим, что сегодня во всех соседних странах, по ту сторону наших границ азербайджанское население живет на своих исконных исторических землях. Они живут как достойные граждане в странах своего проживания. Азербайджанцы никогда не были заражены болезнью сепаратизма. Наш народ всегда вносил вклад в государственность стран, в которых он проживает, и сегодня азербайджанцы ни в одной стране не создают и не будут создавать проблем ни для какого государства, ни для какого другого народа», - отметил глава государства.

«Поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство. Я уже говорил об этом некоторое время назад. Мы должны вернуться на свои исторические земли – не на танках, а на автомобилях. Для этого основная задача, конечно же, ложится на государство. Общественные организации, а также азербайджанские ученые создали много научных трудов в этом направлении – я это знаю и наблюдаю. Таких трудов должно быть больше. И научные труды, и выставки, и презентации, и издание исторических карт. Достаточно взглянуть на карты, изданные царской Россией в начале XX века, чтобы каждый мог убедиться, что абсолютное большинство топонимов на территории нынешней Армении имеют азербайджанское происхождение. На этих картах нет озера под названием Севан. На них есть озеро Гёйча, и там нашли отражение все остальные исторические топонимы, которые мы используем. Эти карты составляли не мы, поэтому никто не может сказать, что мы занимаемся здесь фальсификацией. Они составлены царской Россией. Той самой царской Россией, которая некогда переселила армян из Ирана и Восточной Анатолии на нашу Карабахскую землю, чтобы изменить здесь этнический и религиозный состав населения. То есть эти карты полностью основаны на исторических реалиях. Поэтому мы должны пропагандировать, исследовать это. Необходимо создавать больше научных трудов, даже небольшие буклеты, чтобы и азербайджанская молодежь лучше знала свою историю, чтобы и мировая общественность ее знала, и чтобы в то же время заявления о нашем возвращении в нынешнюю Армению звучали абсолютно логично и справедливо. Поэтому, что касается истории Азербайджана, конечно, в этом направлении необходимы дополнительные шаги. В целом, есть большая потребность в весомых научных трудах по истории независимого Азербайджанского государства. Мы уже на протяжении более тридцати лет живем как независимое государство, и в многовековой истории государственности нашего народа Азербайджан никогда не был таким сильным, как сегодня. Поэтому есть потребность в большом количестве трудов, исследующих, пропагандирующих историю независимого Азербайджана», - такую задачу ставит перед исторической наукой Президент.

Родной язык - хранитель исторической памяти

Ключевая роль в укреплении национальной идентичности и сохранении исторической памяти, по убеждению главы государства, принадлежит литературному азербайджанскому языку. Президент Ильхам Алиев отмечает необходимость бережного отношения к родному языку, защиты его чистоты от иноязычных заимствований и активного участия общества и государства в этом процессе.

«Десять лет назад я также говорил с этой трибуны об азербайджанском языке, выразил свою обеспокоенность. Могу сказать, что за последние 10 лет в этом направлении были предприняты необходимые шаги. Однако было бы неискренним сказать, что ситуация меня полностью удовлетворяет. Азербайджанский язык очень богатый. Сегодня азербайджанский язык является родным для более чем 50 миллионов человек. Однако хранителями чистого литературного азербайджанского языка являемся мы – независимое Азербайджанское государство», - заявил Ильхам Алиев.

«Я регулярно знакомлюсь с ситуацией в различных регионах, где проживают азербайджанцы, держу ее в центре внимания, принимаю необходимые меры. Вижу, что в некоторых местах наш литературный язык утрачивается среди азербайджанцев, проживающих в других странах. Он больше используется как бытовой язык, полон иностранных слов. Поэтому если мы не будем беречь свой язык, если мы не будем сохранять его чистоту, то можем постепенно утратить его. Для каждой нации, каждого народа его родной язык является главным фактором национальной принадлежности, и все общественные активисты, все общество должны бить в одну точку в этом вопросе. Наш язык древний. Повторяю, наш язык является родным для более чем 50 миллионов человек, он очень богатый и не нуждается в иностранных заимствованиях. Правда, существует международный лексикон, и каждый из нас им пользуется. Но если в азербайджанском языке есть исконный вариант слова, то с какой целью используются заимствования из других языков? Это либо ошибка, либо провокация. И оба они недопустимы», - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что сохранение чистоты азербайджанского языка должно быть делом каждого гражданина Азербайджана: «То есть государство, ученые, лингвисты, писатели, поэты, журналисты, все, кто занимается политикой, должны уделять большое внимание этому вопросу. Еще раз говорю, я поднимал этот вопрос 10 лет назад, потому что он меня беспокоил. За последние десять лет были приняты необходимые меры для защиты нашего языка от иноязычных слов. Но я все еще слышу их то тут, то там – и по телевидению, и в печатных СМИ, и в выступлениях некоторых людей. В этом нет необходимости. То есть если мы, как народ, как нация, не будем защищать свой язык, то наша национальная идентичность постепенно может быть подорвана. Уверен, что мои слова дойдут до каждого, и я сам буду постоянно заниматься этим вопросом, отслеживать, принимать необходимые меры. Призываю азербайджанских ученых выразить свое отношение к этому вопросу и оказать поддержку».

Наука как стратегический ресурс будущего

Речь Президента Ильхама Алиева на юбилее Академии наук - это не просто обращение к азербайджанской науке, это призыв к активному участию всего интеллектуального сообщества страны в формировании будущего Азербайджана. В условиях глобальных перемен страна делает ставку на человеческий капитал, сильную экономику, технологическое развитие. И именно ученые, исследователи и специалисты становятся ключевыми действующими лицами этого процесса, превращая свои знания и открытия в реальные достижения государства.

Поэтому юбилей Академии, наряду с тем, что является праздником азербайджанской науки, также представляет собой мощный сигнал всему обществу: интеллектуальная сила Азербайджана – это главный двигатель прогресса, гарантия устойчивого развития и источник новых возможностей для поколения, которое строит будущее страны. И наука здесь выступает не просто в качестве инструмента исследований и открытий, но и как стратегический ресурс, сохраняющий национальную идентичность, поддерживающий технологическое лидерство и укрепляющий международное признание страны.

Глава государства ожидает от ученых более активной роли в укреплении экономики, технологическом прогрессе, в подготовке высококвалифицированных кадров, способных внедрять инновации и знания которых обеспечат устойчивый рост государства на долгие годы. Месседжи азербайджанского лидера напоминают: сила науки - это сила народа, и именно интеллектуальный потенциал является залогом процветания и уверенного движения вперед.