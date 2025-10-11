МЧС: Пожар в жилом доме в Сумгайыте потушен - ВИДЕО

На горячую линию МЧС «112» поступила первичная информация о пожаре в жилом доме по улице Н. Нариманова, 2-го микрорайона города Сумгайыта.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Сумгайытского регионального центра.

Благодаря оперативному вмешательству сил пожар, возникший в двухкомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, был потушен в короткие сроки, что предотвратило его распространение на другие квартиры.

В результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции на площади 13 м² двухкомнатной квартиры общей площадью 45 м², а также расплавился двигатель кондиционера, установленного на пятом этаже, из-за высокой температуры. Остальная часть квартиры и другие квартиры были защищены от огня.

Во время пожара с помощью спецтехники – автолестницы – были спасены 1 ребёнок и 2 женщины, находившиеся в беспомощном состоянии на балконе пятого этажа.