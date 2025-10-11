III Игры стран СНГ: Триумф Азербайджана - Взгляд Репортера 1news.az - ВИДЕО

С 28 сентября по 8 октября Азербайджан стал эпицентром большого спорта, приняв III Игры стран СНГ.

Это масштабное событие, охватившее 23 спортивных дисциплины, запомнилось не только рекордами, но и безупречной организацией.

Впервые престижный форум вышел за рамки одного города, вовлекая в свою орбиту семь регионов Азербайджана. Страна-организатор учла каждую деталь: от логистики и комфортного проживания до питания спортсменов, их делегаций, а также волонтеров и представителей местных СМИ.

Азербайджан вновь превзошел самые смелые ожидания. В рекордно сжатые сроки были подготовлены впечатляющие площадки и, что особенно важно, грандиозные церемонии. Церемония открытия стала настоящим культурным мостом, искусно переплетая богатую древнюю культуру Азербайджана, историю 44-дневной войны, символ Карабаха хары-бюльбюль, образы голубей мира, несущих покой в регион, и всемирно известных карабахских скакунов.

Эффективная транспортная система с комфортабельными автобусами обеспечивала бесперебойное сообщение между городами и спортивными объектами, доставляя спортсменов, волонтеров и журналистов. Каждый спортивный объект был оборудован по высочайшим стандартам, обеспечивая идеальные условия для соревнований.

Особо знаковым событием стало проведение состязаний по стрельбе из лука на обновленном городском стадионе в Ханкенди, который теперь отвечает всем мировым требованиям.

По итогам соревнований Азербайджан, как принимающая сторона, продемонстрировал впечатляющие результаты, завоевав 184 медали и заняв почетное второе место в общем медальном зачете.

На не менее высоком уровне была организована и Церемония закрытия. Гости и участники смогли насладиться красотой древнего Гобустана и мелодичностью мугама. После торжественной передачи флага Игр следующей стране-организатору, вечер завершился яркой концертной программой с участием звезд азербайджанской эстрады и артистов «Евровидения», увенчанной грандиозным фейерверком.

III Игры стран СНГ стали не просто спортивным состязанием, но и ярким подтверждением организаторского мастерства и гостеприимства Азербайджана.

Фаига Мамедова