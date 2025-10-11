Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям

Наблюдения показывают, что увеличение интенсивности движения, особенно на автомагистралях, влияет на количество дорожно-транспортных происшествий в выходные дни.

Об этом, как передает 1news.az, говорится в сообщении Главного управления государственной дорожной полиции Баку.

Отмечается, что в связи с этим, несмотря на усиление мер безопасности на дорогах, порой мы становимся свидетелями серьёзных аварий из-за несоблюдения водителями правил, спешки и невнимательности.

Главное управление государственной дорожной полиции, особенно обращаясь к водителям, готовящимся к поездке, рекомендует избегать выезда на дорогу на неисправных транспортных средствах, не садиться за руль усталыми или сонными, соблюдать правильную дистанцию, строго соблюдать скоростной режим, а также правила безопасности при обгоне и манёвре.