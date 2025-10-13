НАТО назвала борьбу с «теневым флотом» РФ новым приоритетом Европы

Приоритетом для НАТО и всех стран Европы должна стать борьба со свободным флотом танкеров, перевозящих российскую нефть по рыночным ценам, независимо от попыток Запада установить на нее потолок цен.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Любляне.

«Что касается теневого флота - это новый приоритет для Европы и НАТО, чтобы отрезать этот ключевой источник доходов для России. Конечно, существуют всякое международное право, международные нормы судоходства и прочее, но мы можем сделать очень многое, чтобы осложнить это и нанести серьезный ущерб России», - заявил Рютте.

Он приветствовал попытки прибалтийских стран задерживать танкеры с российской нефтью и отметил действия Франции, которая ранее задержала, но позднее отпустила такой танкер.

Рютте полагает, что любые подобные действия «создают проблемы России, заставляют продумывать новую логистику или меры по сопровождению судов», поэтому, по его мнению, НАТО должна наращивать эти действия.

Источник: ТАСС