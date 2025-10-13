 НАТО назвала борьбу с «теневым флотом» РФ новым приоритетом Европы | 1news.az | Новости
НАТО назвала борьбу с «теневым флотом» РФ новым приоритетом Европы

First News Media15:10 - Сегодня
НАТО назвала борьбу с «теневым флотом» РФ новым приоритетом Европы

Приоритетом для НАТО и всех стран Европы должна стать борьба со свободным флотом танкеров, перевозящих российскую нефть по рыночным ценам, независимо от попыток Запада установить на нее потолок цен.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Любляне.

«Что касается теневого флота - это новый приоритет для Европы и НАТО, чтобы отрезать этот ключевой источник доходов для России. Конечно, существуют всякое международное право, международные нормы судоходства и прочее, но мы можем сделать очень многое, чтобы осложнить это и нанести серьезный ущерб России», - заявил Рютте.

Он приветствовал попытки прибалтийских стран задерживать танкеры с российской нефтью и отметил действия Франции, которая ранее задержала, но позднее отпустила такой танкер.

Рютте полагает, что любые подобные действия «создают проблемы России, заставляют продумывать новую логистику или меры по сопровождению судов», поэтому, по его мнению, НАТО должна наращивать эти действия.

Источник: ТАСС

Хикмет Гаджиев: Азербайджан - желанный партнёр для всех сторон в региональной мирной повестке дня на Ближнем Востоке - ВИДЕО

Сегодня, 15:50

Дрон с крупной партией наркотиков перехвачен на границе с Ираном

Сегодня, 15:30

Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор станет важным транспортным узлом в Евразии

Сегодня, 15:27

С завтрашнего дня на этом маршруте заработают 10 экологичных автобусов

Сегодня, 15:20

В суде продемонстрированы фотографии приказов, отданных вооруженными силами Армении с целью исполнения на ранее находившихся под оккупацией территориях Азербайджана

Сегодня, 15:17

НАТО назвала борьбу с «теневым флотом» РФ новым приоритетом Европы

Сегодня, 15:10

Президент Азербайджана и премьер Армении вновь встретились - ФОТО

Сегодня, 15:05

Пакистан привел в повышенную готовность войска на границе с Афганистаном

Сегодня, 15:00

Полиция обратилась к водителям, нарушающим эти правила - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:55

Состоится Международный фестиваль STEAM Азербайджан - SAF 2025

Сегодня, 14:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в Саммите мира по Ближнему Востоку

Сегодня, 14:47

Что стало причиной убийства экс-таможенника перед его магазином? - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:44

В Азербайджане водителей мопедов могут обязать получать удостоверение

Сегодня, 14:35

Лавров заявил о заинтересованности Сирии в сохранении военных баз РФ

Сегодня, 14:30

Письмо в редакцию: Как шесть лабораторных анализов выдали шесть разных результатов

Сегодня, 14:20

В Баку состоялась трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия, принято Коммюнике - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:17

Трамп: Израиль будет готов «протянуть руку дружбы» Ирану

Сегодня, 14:12

В результате столкновения двух поездов в Словакии пострадали не менее 20 человек

Сегодня, 14:08

Сборная Фарерских островов с населением 50 тысяч человек претендует на выход на ЧМ-2026

Сегодня, 14:02

Лавров опроверг слухи о том, что Асада якобы пытались отравить в Москве

Сегодня, 13:53
