Дрон с крупной партией наркотиков перехвачен на границе с Ираном

В результате погранично-поисковых и оперативных мероприятий, проведенных 10 октября на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» Командования Пограничных войск Государственной пограничной службы, была пресечена попытка переброски крупной партии наркотических средств с территории Исламской Республики Иран на территорию Азербайджанской Республики с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию Государственная пограничная служба.

Отмечается, что в результате поисковых мероприятий на приграничном участке была обнаружена и изъята марихуана общим весом 12 килограммов 660 граммов.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.