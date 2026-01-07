Масуд Ашин награжден орденом «Шохрат»

Масуд Ашин удостоен ордена «Шохрат».

Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, этой награды он удостоен за заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры.

Отметим, что проф. Др.Масуд Ашина родился 29 декабря 1965 года в Баку. В 1988 году окончил Азербайджанский медицинский университет. В 2003 году получил в Копенгагенском университете специальность невролога и защитил докторскую диссертацию. Завершив образование под руководством Йеса Олесена, одного из самых известных специалистов в области головных болей, благодаря высоким достижениям остался в этом университете и успешно продолжил академическую жизнь. Являлся президентом Датского общества головных болей, генеральным секретарем Европейской федерации головных болей, а в 2019-2021 годах – президентом Международной ассоциации головных болей.