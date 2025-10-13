Что стало с младенцем, найденным в подвале в Мингячевире?

В связи с обнаружением беспомощного младенца в подвале в городе Мингячевир будут предприняты соответствующие шаги.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве социальных услуг в ответ на запрос Report.

Отмечается, что сотрудники Агентства были привлечены к процессу сразу после поступления информации в подсистему по детям, лишенным родительской опеки, приемным семьям и усыновлению:

«Наши сотрудники посетили медицинское учреждение, куда был помещен указанный ребенок, и провели первичную оценку состояния младенца. После завершения процедур обследования, лечения и оценки будут предприняты соответствующие шаги в соответствии с возрастом и состоянием здоровья ребенка».