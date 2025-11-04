Главы МИД Азербайджана и Алжира обсудили перспективы развития двусторонних отношений - ФОТО
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел и национальной диаспоры за рубежом Алжира Ахмедом Аттафом.
Об этом говорится в публикации на официальной странице МИД АР в соцсети X.
Стороны обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества по широкому спектру направлений, включая политический диалог, энергетику, торговлю, инвестиции, образование и культуру, и подчеркнули взаимную заинтересованность в изучении новых направлений взаимодействия.
Особое внимание было уделено укреплению координации в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ОИС, Движение неприсоединения - на основе общих принципов и взаимной поддержки.
The Ministers of Foreign Affairs of #Azerbaijan🇦🇿 @Bayramov_Jeyhun and #Algeria🇩🇿 @AhmedAttaf_Dz held a comprehensive and constructive bilateral meeting, reaffirming the strong ties of friendship between the two countries.
The sides exchanged views on expanding cooperation in a… pic.twitter.com/xAp42LXbyk — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 4, 2025